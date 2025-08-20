MLB／布恩說無法100%傳球？賈吉反駁：他沒看我傳球

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）到底能不能傳球？總教練布恩（Aaron Boone）一度說「今年看不到他像過去一樣傳球了」，但賈吉聽到後反駁「他又沒看我傳球」。

賈吉因7月22日傳球時右手屈肌拉傷，一度被列入傷兵名單，當時檢查尺側副韌帶並無明顯損傷，在8月5日以指定打擊身分回到打線至今，但尚未回到外野守備就是因為傳球問題。

布恩在廣播訪談中表示：「我們正試圖讓他能夠自然傳球，同時又能保護自己，我不認為我們今年還會看到他像過去一樣的傳球表現，但這也沒關係。我們只需要確保他能上場比賽、保護好自己並發揮自己的實力。」

而今天賽前賈吉在傳球訓練後，對於布恩「他本季傳球無法回到100%」的說法提出質疑，「我不知道他為什麼會那樣說，他這兩周根本沒看到我傳球。我很有信心自己可以恢復正常。」

布恩隨後也在賽前受訪時澄清：「「我原本想表達的是，我不預期他能馬上回到那種讓我們習以為常的『賈吉式傳球』。」

目前賈吉的傳球距離已經增加到150呎，他本人對於是否能全力傳球並不擔心，認為自己的復健就像大腿拉傷後的球員，「我又不是傻子，當然會小心處理，確保傷勢不惡化，我不想錯過任何一場比賽，所以得聰明一點應對。」