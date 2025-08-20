聽新聞
MLB／大谷翔平罕見怒摔護具引熱議！道奇教頭讚策略改變
道奇隊昨天在客場以3：4不敵爐主洛磯隊，賽後出現罕見一幕，鏡頭捕捉到大谷翔平情緒失控，怒摔護具洩憤，引發媒體及球迷們討論。
目前道奇在與教士隊爭奪國聯西區龍頭，沒想到大聯盟戰績墊底的洛磯成為水鬼，靠著柏納貝爾（Warming Bernabel）的再見安打以1分之差氣走道奇。
鏡頭記錄下賽後大谷在休息區摔護肘畫面，在社群平台上被流傳，球迷們留言表示，「好少看見大谷生氣」、「這模樣真的很罕見」、「他對自己很生氣」。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前曾點出大谷追打低角度壞球的問題，他今天賽前受訪時稱讚大谷的改變，「這是很棒的修正。我喜歡2好球後改變打擊策略的選手。這是好事，現在翔平2好球後也能打出很多平飛安打，如果他能2好球後做出調整，其他人也能做到。」
