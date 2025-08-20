快訊

MLB／大谷翔平仰角19度超狂平射砲 距開路先鋒紀錄差1轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平敲出相隔5場的全壘打、本季第44轟，仰角只有19度的超低平射砲。 美聯社
來到「打者天堂」洛磯主場作客，道奇隊日本球星大谷翔平把握機會敲出相隔5場的全壘打、本季第44轟，仰角只有19度的超低平射砲讓現場球迷驚嘆，也追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。

道奇隊今天與洛磯隊交手，首局就攻下2分，第2局在寇爾（Alex Call）開轟後，大谷翔平也棒打岡博（Austin Gomber）補上一發陽春砲，這發全壘打擊球仰角19度追平個人本季最低，飛行距離413呎。

落磯隊主場「庫爾斯球場」位於海拔約1600公尺的高地，由於氣壓低、空氣阻力小，相較其他球場，擊球飛行距離平均增加約10%，因此也被稱為「打者天堂」，大谷本季在這座球場出賽5場已經擊出3發全壘打。

這發全壘打也是大谷翔平本季作為第1棒敲出的第40轟，距離2023年亞古納（Ronald Acuna Jr.）締造的開路先鋒單季最多轟紀錄只差1轟。

而今年重返投打二刀流的大谷翔平敲出了44轟，追平大聯盟單季先發投球1場以上球員敲出全壘打第二多紀錄，距離第一多只差2轟，這兩個紀錄都是大谷自己保持，分別是2021年的46轟、2023年的44轟。

道奇 大谷翔平

MLB／大谷翔平罕見怒摔護具引熱議！道奇教頭讚策略改變

道奇隊昨天在客場以3：4不敵爐主洛磯隊，賽後出現罕見一幕，鏡頭捕捉到大谷翔平情緒失控，怒摔護具洩憤，引發媒體及球迷們討論。 目前道奇在與教士隊爭奪國聯西區龍頭，沒想到大聯盟戰績墊底的洛磯成為水鬼

MLB／布恩說無法100%傳球？賈吉反駁：他沒看我傳球

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）到底能不能傳球？總教練布恩（Aaron Boone）一度說「今年看不到他像過去一樣...

MLB／請假風波惹議！響尾蛇核心戰將公開致歉 獲教頭力挺

響尾蛇明星二壘手馬提（Ketel Marte）本季表現火燙，卻在明星賽後返往多明尼加，缺席對紅雀的3場系列賽，引發外界與隊內不少爭議。隨後馬提也透過翻譯正式向隊友與球迷致歉。 據《Arizona

MLB／道奇菜鳥捕手改變配球策略 山本由伸：因為對方右打多

道奇隊日本強投山本由伸前一次出賽4.2局狂失6分，創個人最差紀錄。今天面對洛磯隊表現回穩，繳出7局失3分的優質先發，山本賽後坦言今天狀況好。 山本由伸休息6天後再度先發，可惜第7局被托瓦（Eze

MLB／隱形失誤導致道奇被敲再見安 西語老師：已盡全力

道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天不只打擊繳白卷，9局下還發生隱形守備失誤，導致後來被敲再見安打，賽後赫南德茲表示自己盡力了。 9局上1出局無人在壘，洛磯隊托瓦

