MLB／大谷翔平仰角19度超狂平射砲 距開路先鋒紀錄差1轟

來到「打者天堂」洛磯主場作客，道奇隊日本球星大谷翔平把握機會敲出相隔5場的全壘打、本季第44轟，仰角只有19度的超低平射砲讓現場球迷驚嘆，也追平史瓦柏（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。

道奇隊今天與洛磯隊交手，首局就攻下2分，第2局在寇爾（Alex Call）開轟後，大谷翔平也棒打岡博（Austin Gomber）補上一發陽春砲，這發全壘打擊球仰角19度追平個人本季最低，飛行距離413呎。

落磯隊主場「庫爾斯球場」位於海拔約1600公尺的高地，由於氣壓低、空氣阻力小，相較其他球場，擊球飛行距離平均增加約10%，因此也被稱為「打者天堂」，大谷本季在這座球場出賽5場已經擊出3發全壘打。

這發全壘打也是大谷翔平本季作為第1棒敲出的第40轟，距離2023年亞古納（Ronald Acuna Jr.）締造的開路先鋒單季最多轟紀錄只差1轟。

而今年重返投打二刀流的大谷翔平敲出了44轟，追平大聯盟單季先發投球1場以上球員敲出全壘打第二多紀錄，距離第一多只差2轟，這兩個紀錄都是大谷自己保持，分別是2021年的46轟、2023年的44轟。