MLB／請假風波惹議！響尾蛇核心戰將公開致歉 獲教頭力挺

聯合新聞網／ 綜合外電報導
響尾蛇明星二壘手馬提。 路透社

響尾明星二壘手馬提（Ketel Marte）本季表現火燙，卻在明星賽後返往多明尼加，缺席對紅雀的3場系列賽，引發外界與隊內不少爭議。隨後馬提也透過翻譯正式向隊友與球迷致歉。

據《Arizona Republic》報導，部分隊友對馬提近一個月的狀態與請假安排頗有微詞，認為馬提影響球隊士氣與交易大限的布局。馬提則解釋，原預計明星賽後立即返隊，卻得知位於亞利桑那斯科茨代爾的住家遭竊，讓他感到沮喪，因此選擇回國休養。

雖然爭議不斷，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）仍選擇公開聲援愛將，「他勇敢站出來承擔責任，這並不容易。我為他感到驕傲。他是個好隊友、好人，每天都為球隊拼盡全力，只想幫助球隊贏球。」

響尾蛇在馬提缺席的三場比賽中橫掃紅雀，但他歸隊後球隊陷入低潮，隨後10戰僅拿下1勝，戰績跌至60勝66敗，間接影響了管理層的操作。

最終響尾蛇將三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、一壘手奈勒（Josh Naylor）送至水手，外野手葛里楚克（Randal Grichuk）交易到皇家，右投凱利（Merrill Kelly）則轉往遊騎兵。

事實上，馬提在場上的表現依舊耀眼。截至今日繳出.297打擊率，敲出23轟、56分打點，仍是響尾蛇火力核心。

自2017年加盟以來，馬提始終扮演球隊攻守重心，更是2023年球隊意外闖進世界大賽的重要功臣之一。

