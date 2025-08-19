MLB／道奇菜鳥捕手改變配球策略 山本由伸：因為對方右打多

道奇隊日本強投山本由伸前一次出賽4.2局狂失6分，創個人最差紀錄。今天面對洛磯隊表現回穩，繳出7局失3分的優質先發，山本賽後坦言今天狀況好。

山本由伸休息6天後再度先發，可惜第7局被托瓦（Ezequiel Tovar）掃出追平陽春砲，最終道奇以3：4輸球，山本主投7局失3分，無關勝敗，防禦率降至2.90。

賽後山本談到與菜鳥捕手魯辛（Dalton Rushing）的搭配，「我今天狀態好，能照配球去投。他希望嘗試不同組合，因為對方右打多，所以我們實驗不同配球方式，結果還不錯。」

山本也提到決勝球的選擇，「我用比較多曲球當武器。因為對方右打多，所以多使用內角伸卡球與兩縫線，這讓我製造不少滾地球出局。」