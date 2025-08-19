MLB／隱形失誤導致道奇被敲再見安 西語老師：已盡全力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊「西語老師」赫南德茲。 路透
道奇隊「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天不只打擊繳白卷，9局上還發生隱形守備失誤，導致後來被敲再見安打，賽後赫南德茲表示自己盡力了。

9局上1出局無人在壘，洛磯隊托瓦（Ezequiel Tovar）擊出右外野飛球，赫南德茲向前衝未能把球接近手套，形成二壘安打，下一棒柏納貝爾（Warming Bernabel）掃出再見安打，幫助洛磯以4：3氣走道奇。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時談到赫南德茲的守備，「他必須表現得更好。我知道他有努力，問題不是不夠努力；重點是我們就是要變得更好。」羅伯茲也強調會繼續讓赫南德茲守右外野。

赫南德茲賽後也接受採訪，他回應，「我已經全力去接球，但球還是從手套掉出來，不幸的事就是會發生。」赫南德茲去年主守左外野，今年轉到右外野，當被問到是否有影響時，赫南德茲給予否定的答案。

道奇

