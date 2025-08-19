MLB／塔克表現低迷慘遭球迷噓聲 小熊主帥：讓他休息調整狀態

芝加哥小熊外野手塔克（Kyle Tucker）近期陷入嚴重低潮，今（19日）與密爾瓦基釀酒人雙重賽首戰，繳出4支0白卷，球隊最終以0：7慘敗。總教練康索（Craig Counsell）賽後宣布，考慮讓塔克休息一段時間，重新調整狀態。

塔克在明星賽前表現火燙，繳出.280/.384/.499的打擊數據，敲出17轟、56分打點並盜壘22次，成功入選國聯明星隊。然而自明星賽後，塔克的打擊表現急遽下滑，近7場比賽25個打數僅敲出2支安打，打擊率.080。

數據顯示，塔克自明星賽後，在88個打席中只繳出.182/.333/.239的打擊三圍，僅僅擊出1發全壘打加上6分打點，距離上一次開轟已經追溯至7月20日，與上半季的火熱狀態形成強烈對比。

Kyle Tucker situation getting ugly at Wrigley. The homer drought has been going on for almost a month and now he’s not running balls out and getting booed for it. Not good. pic.twitter.com/hALrQxd0EW — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 2025年8月17日

今日6局下半，塔克擊出一壘方向的內野滾地球，但未積極跑壘，隨即遭到小熊主場球迷們的噓聲伺候。康索表示，「球迷很沮喪，Kyle也很沮喪。他努力了，但就是打不出來。我們得退一步，給他幾天休息，希望能幫助他重整。」

外界普遍認為，塔克的低潮或許與右手無名指受傷有關，雖然塔克在日前否認受影響，但營運總裁霍耶（Jed Hoyer）直言，傷勢可能比塔克想像的更嚴重，甚至影響了握棒和揮擊動作，「從數據來看，毫無疑問這對他造成影響。這就是小傷的特性，它可能會帶來連鎖反應。」

小熊目前戰績來到70勝54敗，落後釀酒人多達9場勝差，面對本季雙方最後的系列賽，也是受到矚目的國聯中區龍頭爭霸戰，小熊剩餘4場幾乎不能再輸的本錢。