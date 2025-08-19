MLB／爆料大谷翔平斜眼看人 澳洲女球員：他不是真的謙虛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透

日本球星大谷翔平不只球技卓越，人品也備受隊友及球迷們好評，不過近日有位澳洲女少棒球員爆料，自己曾被大谷斜眼看人。

澳洲女球員阿庫里（Monica Arcuri）是威廉波特少棒賽史上第11位擊出安打的女球員，昨天她去觀賞大聯盟水手隊和大都會隊之戰，受訪時談到2023年和大谷翔平互動的不愉快經驗。

當年大谷翔平還效力天使，她去看天使隊比賽，大谷當天擊出全壘打，有人把球給了阿庫里的哥哥。

阿庫里爆料，隔天她和哥哥獲邀進VIP包廂，她向大谷翔平索取簽名時，大谷給她斜眼且不和善的眼神，讓她感到失望，她直言：「大谷不是真的很謙虛。」

大谷翔平

