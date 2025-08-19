聽新聞
MLB／山本由伸7局優質先發、大谷翔平雙安無用 道奇打輸最爛洛磯
道奇隊今天面對大聯盟最爛球隊洛磯隊踢到鐵板，9局下遭柏納貝爾（Warming Bernabel）敲出再見安打，以3：4輸球；日籍投手山本由伸先發7局失3分，繳出優質先發，以無關勝敗收場。
道奇剛在3連戰橫掃國聯西區勁敵教士隊，今天展開與勝率不到3成的墊底球隊洛磯4連戰，雙方一路糾纏，山本由伸先發7局共用103球，被敲4安打、失3分，先是3局下里特（Ryan Ritter）在二、三壘有人時敲安帶有兩分打點，第7局再被托瓦（Ezequiel Tovar）掃出陽春砲。
大谷翔平4打數敲出2安打，首局以安打開路，道奇該局攻勢無功而返，第2局則在兩出局、三壘有人時敲安，攻下道奇的第2分。
道奇2：0、3：2的領先先後遭到扳平，羅布雷斯基（Justin Wrobleski）9局下登板，被托瓦二壘打、柏納貝爾一壘打串連，洛磯向道奇說再見，終止跨季對戰10連敗。
