MLB／山本由伸7局優質先發、大谷翔平雙安無用 道奇打輸最爛洛磯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 路透
山本由伸。 路透

道奇隊今天面對大聯盟最爛球隊洛磯隊踢到鐵板，9局下遭柏納貝爾（Warming Bernabel）敲出再見安打，以3：4輸球；日籍投手山本由伸先發7局失3分，繳出優質先發，以無關勝敗收場。

道奇剛在3連戰橫掃國聯西區勁敵教士隊，今天展開與勝率不到3成的墊底球隊洛磯4連戰，雙方一路糾纏，山本由伸先發7局共用103球，被敲4安打、失3分，先是3局下里特（Ryan Ritter）在二、三壘有人時敲安帶有兩分打點，第7局再被托瓦（Ezequiel Tovar）掃出陽春砲。

大谷翔平4打數敲出2安打，首局以安打開路，道奇該局攻勢無功而返，第2局則在兩出局、三壘有人時敲安，攻下道奇的第2分。

道奇2：0、3：2的領先先後遭到扳平，羅布雷斯基（Justin Wrobleski）9局下登板，被托瓦二壘打、柏納貝爾一壘打串連，洛磯向道奇說再見，終止跨季對戰10連敗。

道奇 洛磯 山本由伸 大谷翔平

MLB／在想什麼？亞古納伸手搶隊友已進手套的球 失誤多賠壘包

勇士隊今天以9：13不敵白襪隊，還上演荒唐一幕，中外野手哈里斯（Michael Harris II）已經要完全接進手套裡...

MLB／朗希喊話「期待我的球速」 羅伯茲說他有天賦但必須展現出來

道奇隊日籍投手佐佐木朗希在首場復健賽踢到鐵板，被打爆加失速，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露接下來的安排...

MLB／爆料大谷翔平斜眼看人 澳洲女球員：他不是真的謙虛

日本球星大谷翔平不只球技卓越，人品也備受隊友及球迷們好評，不過近日有位澳洲女少棒球員爆料，自己曾被大谷斜眼看人。 澳洲女球員阿庫里（Monica Arcuri）是威廉波特少棒賽史上第11位擊出安

MLB／擴軍議題好與壞掀熱議 按地理位置分憂造死亡分區

MLB最熱議的擴軍議題，32隊要如何分區？MLB在本世紀尚未擴軍過，主席曼佛瑞曾表示，希望在2029年任期結束前敲定擴軍計畫，近期暗示，擴軍分區會按照地理位置重分。此言一出掀輿論熱議，雖然能減少舟車勞

MLB／哈普得知釀酒人輸球直呼太棒 小熊官網：等好幾個星期了

小熊隊今天在芝加哥主場對海盜隊之戰，8局下靠史旺森（Dansby Swanson）高飛犧牲打攻下致勝分，終場以4：3獲勝...

