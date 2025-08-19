MLB／擴軍議題好與壞掀熱議 按地理位置分憂造死亡分區

MLB最熱議的擴軍議題，32隊要如何分區？MLB在本世紀尚未擴軍過，主席曼佛瑞曾表示，希望在2029年任期結束前敲定擴軍計畫，近期暗示，擴軍分區會按照地理位置重分。此言一出掀輿論熱議，雖然能減少舟車勞頓、分東西區進行有利於轉播時間安排，但外媒試排後發現，恐排出大城市球隊齊聚的死亡分區，不利於晉級名額分配。

MLB從1961年擴編以來，迎來最長的一次空窗期，前一次擴編還得追溯到1998年的響尾蛇與魔鬼魚（光芒隊前身），本世紀再無新球隊加入，考慮到美國其他商業聯賽都迅速擴軍（新創辦的足球聯賽MLS已經迅速來到30隊），增加營收是能預期的，擴軍議題從去年就已有風聲，MLB主席曼佛瑞曾表示，希望在他2029年任期結束前敲定擴軍計畫。

根據《CBS體育網》報導，曼佛瑞日前受訪時更暗示，擴軍會創造重新分區機會，將以地理位置分，好處包含：減少球員在例行賽客場征途的舟車勞頓麻煩，季後賽安排轉播時也方便（如同NBA季後賽的東、西區，時區不同，比賽不會同時進行，達到利益最大化）。

以東西區重分的方式也類似NBA、NHL（冰球）、MLS，這會讓現存的美聯、國聯失去意義，對於極度重視傳統的棒球運動來說，恐會引起反對。

MLB擴軍為32隊議題熱議，主席曼佛瑞暗指未來重分區的機率無限提高。 路透社

外媒試排完後也發現另一個難題：死亡分區，假設擴軍隊伍是西北的波特蘭與中區的納什維爾，以地理分為東北、大湖區、北區、大西洋、中央、南區、西南、西北，共8區、每區4隊，這種分法不僅拆散了傳統宿敵（如道奇與巨人），還會排出大都市球隊扎堆的死亡分區，東北區由同城的洋基／大都會、紅襪、費城人組成，總有強隊難進季後賽。

此外，因應擴軍而來的季後賽擴軍、比賽內容更差（依照數據模型分析，投手會更落後於打者，聯盟會更趨打擊戰，有違縮短比賽時間的核心思路）⋯⋯等問題，都還需要聯盟高層考慮，但擴軍帶來的營收增加仍將促使議題發酵，利益至上才是商業聯盟的初衷，擴軍之路、幾成定局。

