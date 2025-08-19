MLB／在想什麼？亞古納伸手搶隊友已進手套的球 失誤多賠壘包

勇士隊今天以9：13不敵白襪隊，還上演荒唐一幕，中外野手哈里斯（Michael Harris II）已經要完全接進手套裡的球，右外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.）竟拉了隊友的手套一把，讓對手靠一壘打加失誤站上二壘。

這個play出現在全場第一個打席，白襪首棒陶克曼（Mike Tauchman）打向中外野落地形成安打，哈里斯在這球一個彈跳後已準備好接球，未料亞古納的手卻拉了他的手套一把，看似是想要徒手接球，但這一碰扯歪哈里斯手套，讓球又掉了出來。

陶克曼一口氣跑上二壘，這球記為一壘打加上亞古納的失誤，白襪最終雖未在這局攻下分數，但離譜play仍然讓人大開眼界。

勇士先發投手史特萊德（Spencer Strider）投3局被敲10安打、失7分退場，最終吞下本季第11敗；白襪全場狂掃19支安打、灌進13分，終止4連敗，勇士的5連勝則是畫下句點。