快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／朗希喊話「期待我的球速」 羅伯茲說他有天賦但必須展現出來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希(左)、羅伯茲(中)。 美聯社
佐佐木朗希(左)、羅伯茲(中)。 美聯社

道奇隊日籍投手佐佐木朗希在首場復健賽踢到鐵板，被打爆加失速，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露接下來的安排，雖然還不知道時間，但預計本周會在3A再度登板，且朗希表示，這次可以期待他的球速

佐佐木朗希5月中旬就因右肩傷勢進入傷兵名單，直到本月15日展開復健賽，他在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面上只留下2局投球，被敲6安打、失3分，直球均速151公里，最快球速154公里，失速問題引起討論，但佐佐木朗希表態在比賽中完全沒注意到球速沒出來，是賽後才知道。

媒體提到朗希的球速下滑問題，羅伯茲表示，「他本人似乎沒有太在意球速，不過，他跟我說，這個禮拜的登板可以期待一下他的球速。」

羅伯茲也在接受當地節目訪問時談到朗希，他坦言朗希的投球還有很多需要調整的地方，「他需要提升他的直球，需要在3到4場復健賽後拿出球隊想要看到的表現。」他說朗希還很年輕、也很努力，「但最終，我們必須挑選出最好的13位投手，他絕對是很有天賦，但他必須展現出來。」

球速 道奇 羅伯茲 佐佐木朗希

延伸閱讀

MLB／大谷翔平挑戰道奇個人總得分紀錄 羅伯茲讚「確實完成任務」

MLB／道奇41天前領先教士9場全花光！羅伯茲：沒想過會第2

MLB／愛看終結者版大谷翔平 羅伯茲難割捨：也愛他投5局

MLB／大谷翔平炸裂41轟無用 羅伯茲批他做了2件不該做的事

相關新聞

MLB／在想什麼？亞古納伸手搶隊友已進手套的球 失誤多賠壘包

勇士隊今天以9：13不敵白襪隊，還上演荒唐一幕，中外野手哈里斯（Michael Harris II）已經要完全接進手套裡...

MLB／朗希喊話「期待我的球速」 羅伯茲說他有天賦但必須展現出來

道奇隊日籍投手佐佐木朗希在首場復健賽踢到鐵板，被打爆加失速，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露接下來的安排...

MLB／擴軍議題好與壞掀熱議 按地理位置分憂造死亡分區

MLB最熱議的擴軍議題，32隊要如何分區？MLB在本世紀尚未擴軍過，主席曼佛瑞曾表示，希望在2029年任期結束前敲定擴軍計畫，近期暗示，擴軍分區會按照地理位置重分。此言一出掀輿論熱議，雖然能減少舟車勞

MLB／哈普得知釀酒人輸球直呼太棒 小熊官網：等好幾個星期了

小熊隊今天在芝加哥主場對海盜隊之戰，8局下靠史旺森（Dansby Swanson）高飛犧牲打攻下致勝分，終場以4：3獲勝...

MLB／全壘打王羅利第47轟出爐 領先賈吉拉大到8轟

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天7局上轟出兩分砲，本季第47支全壘打出爐，穩居大聯盟全壘打王，領先美聯排...

MLB／紅襪球迷嘲諷漏接全壘打球 邁爾斯開轟助馬林魚贏球

馬林魚隊作客波士頓芬威球場，今天對紅襪隊進行3連戰最一戰，右外野手邁爾斯（Dane Myers）成為最大焦點，4局下失去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。