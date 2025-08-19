MLB／朗希喊話「期待我的球速」 羅伯茲說他有天賦但必須展現出來

道奇隊日籍投手佐佐木朗希在首場復健賽踢到鐵板，被打爆加失速，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露接下來的安排，雖然還不知道時間，但預計本周會在3A再度登板，且朗希表示，這次可以期待他的球速。

佐佐木朗希5月中旬就因右肩傷勢進入傷兵名單，直到本月15日展開復健賽，他在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面上只留下2局投球，被敲6安打、失3分，直球均速151公里，最快球速154公里，失速問題引起討論，但佐佐木朗希表態在比賽中完全沒注意到球速沒出來，是賽後才知道。

媒體提到朗希的球速下滑問題，羅伯茲表示，「他本人似乎沒有太在意球速，不過，他跟我說，這個禮拜的登板可以期待一下他的球速。」

羅伯茲也在接受當地節目訪問時談到朗希，他坦言朗希的投球還有很多需要調整的地方，「他需要提升他的直球，需要在3到4場復健賽後拿出球隊想要看到的表現。」他說朗希還很年輕、也很努力，「但最終，我們必須挑選出最好的13位投手，他絕對是很有天賦，但他必須展現出來。」