MLB／哈普得知釀酒人輸球直呼太棒 小熊官網：等好幾個星期了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

小熊隊今天在芝加哥主場對海盜隊之戰，8局下靠史旺森（Dansby Swanson）高飛犧牲打攻下致勝分，終場以4：3獲勝，小熊官網直言：「已經等釀酒人隊輸球好幾個星期了。」

釀酒人今天在辛辛那提對紅人隊之戰，打到延長10局以2：3落敗，終止隊史最長14連勝，本季戰績78勝45敗仍是大聯盟最強，小熊70勝53敗在國聯中區排名第2，落後達8場勝差，但外卡暫居榜首。

釀酒人最近34場比賽狂勝29場，這波14連勝前的最後1敗，就是7月31日在密爾瓦基主場不敵小熊，8月一路贏到今天才止步，小熊官網還特別提到，釀酒人終於終結連勝紀錄。

小熊外野手哈普（Ian Happ）賽後得知釀酒人落敗也說：「他們輸了？真是太棒了。」

史旺森談到釀酒人近況火熱，坦言很難完全忽視最近發生的事，讓人非常不可思議，他說：「我們必須持續打得更好，展現必勝決心，讓目標成真。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）原是釀酒人教頭，去年眼睜睜看著老東家奪下分區冠軍，今年原本領先地位又被超前，他說：「我們的任務是贏得分區冠軍，釀酒人讓這個目標變得非常艱難。」

官網指出，小熊7月底分區封王機率53.4%，比釀酒人45.9%還高，現在只剩7.3%，透過外卡重新調整目標，爭取季後賽席次才是更現實的途徑。

釀酒人明天轉戰芝加哥，對小熊進行雙重賽，接下來4天內進行5連戰，哈普強調每個細節都要做好，他說：「釀酒人是優秀球隊，不管跑壘、防守、投球都很好，我們必須全力以赴，打出自己的風格，率先搶下第1勝。」

釀酒人 小熊隊

