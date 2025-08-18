快訊

MLB／全壘打王羅利第47轟出爐 領先賈吉拉大到8轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
水手隊重砲捕手羅利本季第47支全壘打出爐。 美聯社
水手隊重砲捕手羅利本季第47支全壘打出爐。 美聯社

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天7局上轟出兩分砲，本季第47支全壘打出爐，穩居大聯盟全壘打王，領先美聯排名第2的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）8支，但水手終場3：7不敵大都會隊。

水手先發投手柯比（George Kirby）投出本季失分最多的一戰，4.2局被揮出12支安打，包括5局下維恩托斯（Mark Vientos）3分砲，失7分都是自責分，挑戰本季第9勝失利，也終止4連勝。

大都會打完前6局7：1大幅領先，羅利7局上從葛瑞特（Reed Garrett）的手中轟出兩分砲，本季第47轟、生涯5年第140轟出爐，無法改變水手輸球命運，本季對戰大都會1勝2敗結束。

大聯盟目前只有3名球員超過40支全壘打，道奇隊大谷翔平、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）43轟在國聯並列領先，接著是賈吉39轟、水手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）38轟；羅利目前打點102分，也和史瓦柏分居兩聯盟榜首，兩人暫居打擊雙冠王。

水手、紅襪隊在美聯外卡排名並列第1，大都會在國聯名列第3，都很有機會拚進季後賽。

相關新聞

MLB／鄧愷威下一場出賽出爐！20日先發再逢教士拚雪恥

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，下一場出賽時間出爐，將在台灣時間20日早上9點40分先發面對教士隊，連兩場比賽碰...

MLB／大谷棒打達比修帶動4分攻勢 貝茲致勝轟助道奇橫掃教士

大谷翔平今天在道奇球場對決達比修有，首局首打席安打帶動4分攻勢，貝茲（Mookie Betts）8局下轟出致勝全壘打，幫...

MLB／卡洛爾474呎全壘打大聯盟本季第3遠 比一堆砲手更暴力

響尾蛇隊台美混血球星（Corbin Carroll）今天以驚人幅度刷新一項個人紀錄，在「打者天堂」庫爾斯球場炸裂一發陽春...

MLB／這也行？李政厚上演膝蓋接殺 光芒苦主哀怨：本來是二壘打…

巨人隊今天以7：1擊敗光芒隊，韓籍外野手李政厚第4局演出神乎其技的膝蓋接殺，讓全場看傻眼，總教練梅爾文（Bob Melv...

MLB／全壘打王羅利第47轟出爐 領先賈吉拉大到8轟

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天7局上轟出兩分砲，本季第47支全壘打出爐，穩居大聯盟全壘打王，領先美聯排...

MLB／紅襪球迷嘲諷漏接全壘打球 邁爾斯開轟助馬林魚贏球

馬林魚隊作客波士頓芬威球場，今天對紅襪隊進行3連戰最一戰，右外野手邁爾斯（Dane Myers）成為最大焦點，4局下失去...

