MLB／全壘打王羅利第47轟出爐 領先賈吉拉大到8轟

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天7局上轟出兩分砲，本季第47支全壘打出爐，穩居大聯盟全壘打王，領先美聯排名第2的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）8支，但水手終場3：7不敵大都會隊。

水手先發投手柯比（George Kirby）投出本季失分最多的一戰，4.2局被揮出12支安打，包括5局下維恩托斯（Mark Vientos）3分砲，失7分都是自責分，挑戰本季第9勝失利，也終止4連勝。

Wave goodbye to this baseball 👋



Cal Raleigh blasts his 47th home run! pic.twitter.com/UwaXmLdL3D — MLB (@MLB) 2025年8月18日

大都會打完前6局7：1大幅領先，羅利7局上從葛瑞特（Reed Garrett）的手中轟出兩分砲，本季第47轟、生涯5年第140轟出爐，無法改變水手輸球命運，本季對戰大都會1勝2敗結束。

大聯盟目前只有3名球員超過40支全壘打，道奇隊大谷翔平、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）43轟在國聯並列領先，接著是賈吉39轟、水手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）38轟；羅利目前打點102分，也和史瓦柏分居兩聯盟榜首，兩人暫居打擊雙冠王。

水手、紅襪隊在美聯外卡排名並列第1，大都會在國聯名列第3，都很有機會拚進季後賽。