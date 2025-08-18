MLB／紅襪球迷嘲諷漏接全壘打球 邁爾斯開轟助馬林魚贏球

馬林魚隊作客波士頓芬威球場，今天對紅襪隊進行3連戰最一戰，右外野手邁爾斯（Dane Myers）成為最大焦點，4局下失去沒收全壘打球的機會，9局上轟出陽春砲追平比數，讓馬林魚有機會改變戰局，終場以5：3獲勝，逃過3連戰遭橫掃。

紅襪打完前3局0：1落後，4局下阿布瑞尤（Wilyer Abreu）把馬林魚先發投手強克（Janson Junk）94英里內角速球轟向右外野，已經越過全壘打牆，邁爾斯第一時間跳起來抓到球，但撞牆後失去平衡，球也從手套中彈出來，形成兩分全壘打。

他盯著手套發現球不見了，難以置信把手套丟在地上，露出沮喪之情，他說：「不知那球能不能飛出去，但球在我的手套裡，然後飛過去，讓我們損失兩分，棒球比賽就是這樣。」

馬林魚打完8局2：3落後，9局上輪到邁爾斯當英雄，面對紅襪第3任投手威瑟特（Greg Weissert）轟出陽春砲追成3：3，接著馬西（Jakob Marsee）再從馬茲（Steven Matz）的手中轟出致勝兩分砲，終場以兩分之差獲勝。

美國媒體ESPN指出，現場有一名紅襪球迷嘲諷邁爾斯，已經超過該有的程度，這種言語上的謾罵在他第9局轟出全壘打前就開始了。

邁爾斯說：「這名球迷第8局開始起哄，可能只是在外面喝點啤酒、玩玩而已；我不一定會去追究聽到的東西，這是比賽的一部分，必須好好應對。」

馬林魚本季對戰紅襪1勝2敗收工，邁爾斯表示，4局下失去沒收全壘打球的機會，感覺有點難受，9局上得到了彌補機會，很高興做到了。