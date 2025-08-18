MLB／卡洛爾474呎全壘打大聯盟本季第3遠 比一堆砲手更暴力

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天以驚人幅度刷新一項個人紀錄，在「打者天堂」庫爾斯球場炸裂一發陽春砲，他的本季第27轟飛行距離474呎，將個人生涯最大號全壘打紀錄推進28呎（約8.5公尺）。

響尾蛇今天以5：6不敵洛磯隊，前5局打完以0：1落後，第6局原本一度情勢大好，洛磯換上培洛塔（Luis Peralta）接手投球後，前兩位打者卡洛爾、古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）都開轟，後續仍有安打串連，攻下4分大局，但洛磯在7局反擊4分大局，自此戰局未再翻轉。

CORBIN CARROLL JUST HIT THIS BASEBALL 474 FEET!!! pic.twitter.com/LCI4HBs3Si — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2025年8月17日

卡洛爾這發陽春砲為本季第27轟，擊球初速106.7哩、飛行距離474呎，成為他生涯轟得最遠的一發全壘打。

不僅如此，這一轟還能在本季全壘打飛行距離排名第三，僅次於4月19日楚奧特（Mike Trout）484呎、6月11日巴克斯頓（Byron Buxton）479呎。其他知名重砲像是賈吉（Aaron Judge）、史瓦柏（Kyle Schwarber），本季最遠轟分別是469、466呎。

卡洛爾的體型，能在眾家砲手中搶攻這項榜單，更令外界驚奇，而他說：「我一直都在努力，每天都想變得更好，盡我所能成為一名全方位的打者。」