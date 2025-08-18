快訊

MLB／這也行？李政厚上演膝蓋接殺 光芒苦主哀怨：本來是二壘打…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李政厚神奇接殺。 美聯社
李政厚神奇接殺。 美聯社

巨人隊今天以7：1擊敗光芒隊，韓籍外野手李政厚第4局演出神乎其技的膝蓋接殺，讓全場看傻眼，總教練梅爾文（Bob Melvin）也坦言，第一時間根本不覺得他有完成接殺。

4局上光芒迪亞茲（Yandy Díaz）打向中右外野，中外野手李政厚快速移動，滑接後手套碰到球但未能確實接到，小白球順著他的身體往大腿、膝蓋滑去，而他抓準時機雙膝一夾，把球牢牢夾住後，緊夾著球站起身來，再用手拿出球，完成這記接殺。

狄亞茲極度無奈，「我覺得這200%是二壘打，但我運氣太差了，他大概是唯一可以辦到這件事的選手，這真的是個奇怪的play。」

李政厚表示，當時的風很強，被吹離自己越來越遠，「所以我最後只能滑接，我有碰到球，但感覺它從我的胸口一路滾落，確實是個很有趣的接殺。」

巨人教頭梅爾文坦言，以為這球已經落地，當時擔心的是李政厚會受傷，「因為他有一段時間無法起身，直到重播後，大家才在聊、突然發現他是用雙膝接到球，之前真的從來沒看過這種play。」

棒球規則對於確實接捕（catch）的定義為「飛行中的擊出球、或投球、或守備員的傳球，被野手以手或手套確實接住之行為。但使用帽

子、頭盔、護具、口袋或制服之任何部分接住者不得視為Catch。」李政厚這球用膝蓋夾球，再以手拿出，裁判認定未先落地，因此完成接殺。

