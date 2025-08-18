MLB／鄧愷威下一場出賽出爐！20日先發再逢教士拚雪恥

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，下一場出賽時間出爐，將在台灣時間20日早上9點40分先發面對教士隊，連兩場比賽碰上教士，一樣面對皮維塔（Nick Pivetta）同場迎戰，只差在戰場從主場換成客場。

鄧愷威本季至今在大聯盟出賽3場，代表作為9日面對國民隊中繼5局僅被敲3安打、無失分奪勝，前一場先發則是14日對教士，只撐1.2局失7分（責失6分）被打爆。

巨人再次給予鄧愷威機會，扛起對教士4連戰的第2場，將以先發投手之姿登板，再次面對前場讓他遭遇重擊的球隊。

同場先發的皮維塔為9季大聯盟資歷的資深投手，前一場與鄧愷威同場過招，先發6.2局被敲4安打、失1分奪勝，本季已握有12勝4敗、防禦率2.87，為教士隊內勝投王。