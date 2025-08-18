快訊

MLB／鄧愷威下一場出賽出爐！20日先發再逢教士拚雪恥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巨人隊台灣投手鄧愷威。(路透)
巨人隊台灣投手鄧愷威。(路透)

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，下一場出賽時間出爐，將在台灣時間20日早上9點40分先發面對教士隊，連兩場比賽碰上教士，一樣面對皮維塔（Nick Pivetta）同場迎戰，只差在戰場從主場換成客場。

鄧愷威本季至今在大聯盟出賽3場，代表作為9日面對國民隊中繼5局僅被敲3安打、無失分奪勝，前一場先發則是14日對教士，只撐1.2局失7分（責失6分）被打爆。

巨人再次給予鄧愷威機會，扛起對教士4連戰的第2場，將以先發投手之姿登板，再次面對前場讓他遭遇重擊的球隊。

同場先發的皮維塔為9季大聯盟資歷的資深投手，前一場與鄧愷威同場過招，先發6.2局被敲4安打、失1分奪勝，本季已握有12勝4敗、防禦率2.87，為教士隊內勝投王。

教士 鄧愷威 大聯盟

相關新聞

一代巨投至尊對決！球迷青春回憶錄

Scherzer vs. Kershaw：年紀越來越長的兩名當代巨投，能繼續在投手丘上用他們再熟悉不過的動作料理打者幾次呢？

MLB／大谷翔平挑戰道奇個人總得分紀錄 羅伯茲讚「確實完成任務」

道奇今天又在主場以6比0完封教士，成功從國聯西區並列首位躍升為單獨領先。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷翔平的穩定表現，強調他「確實完成任務」。 大谷翔平此役以「第一棒

MLB／用逆轉寫日記！釀酒人驚險奪14連勝 改寫隊史單季紀錄

密爾瓦基釀酒人隊歷經延長11局以6比5擊敗辛辛那提紅人，成功締造隊史單季最長14連勝紀錄，超越1987年開季13連勝的表現。不過，這場勝利再次考驗球隊韌性，和過去幾戰一樣，釀酒人再度上演逆轉秀險勝對手

MLB／洋基重砲狂掃7打點！賈吉39轟首次炸裂紅雀主場

靠著重砲萊斯（Ben Rice）單場狂掃7分打點追平生涯最佳、外加「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第39轟的火力支援，洋基以12比8擊退紅雀，收下系列賽第2勝。 萊斯此戰上演猛打賞

MLB／鄧愷威下一場出賽出爐！20日先發再逢教士拚雪恥

效力舊金山巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，下一場出賽時間出爐，將在台灣時間20日早上9點40分先發面對教士隊，連兩場比賽碰...

MLB／大谷棒打達比修帶動4分攻勢 貝茲致勝轟助道奇橫掃教士

大谷翔平今天在道奇球場對決達比修有，首局首打席安打帶動4分攻勢，貝茲（Mookie Betts）8局下轟出致勝全壘打，幫...

