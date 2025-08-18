MLB／大谷棒打達比修帶動4分攻勢 貝茲致勝轟助道奇橫掃教士

大谷翔平今天在道奇球場對決達比修有，首局首打席安打帶動4分攻勢，貝茲（Mookie Betts）8局下轟出致勝全壘打，幫助道奇隊5：4擊敗教士隊，完成主場3連戰橫掃，穩住國聯西區龍頭。

道奇14日在客場3連戰遭天使隊清盤，分區排名掉到第2，落後教士隊1場勝差，接下來連贏3場，逆轉情勢領先兩場勝差，教士在國聯外卡排名第2。

大谷今天1局下面對達比修，在球數2好2壞後逮中95英里速球，揮出右外野方向安打，接著貝茲獲保送，1出局後弗里曼（Freddie Freeman）轟出3分砲，2出局後帕赫斯（Andy Pages）追加陽春砲，道奇取得4：0領先。

達比修2局下讓大谷揮出高飛出局，投到4局結束退場未再失分，被揮出3支安打、保送兩次，投出5次三振。

教士面對道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），打完前5局追成2：4，接著面對道奇牛棚，6、8局上各得1分追平比數，達比修敗投解套，本季戰績仍是2勝3敗，防禦率升至5.97。

貝茲前3個打席未有安打，8局下面對教士「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez），在2壞球後把96英里速球轟成中左外野方向陽春砲，成為致勝一擊，道奇終場以1分之差險勝，本季對戰10場以8勝2敗大幅領先。