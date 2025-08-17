快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

MLB／大谷翔平挑戰道奇總得分紀錄 羅伯茲讚「確實完成任務」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平本季總得分累積來到117分。 美聯社
大谷翔平本季總得分累積來到117分。 美聯社

道奇今天又在主場以6比0完封教士，成功從國聯西區並列首位躍升為單獨領先。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷翔平的穩定表現，強調他「確實完成任務」。

大谷翔平此役以「第一棒指定打擊」出賽，2打數1安打、2次保送並跑回2分。羅伯茲表示：「我特別想肯定他選到保送的部分。他把棒次交給後續打者，幫助我們在一局內得下多分。他並未過於積極出棒，而是冷靜地做出判斷。」

他也強調，大谷身為開路先鋒，「確實做好了自己的工作」。

大谷翔平本季總得分累積來到117分，若以162場比賽換算，預估他這一季的總得分將達到154分，可望打破道奇隊史單季最高得分紀錄（148分）。倘若大谷真能突破150分的得分，他將成為自2000年貝格威爾（Jeff Bagwell）的152得分以來，近25年來首位達此紀錄的球員。

道奇首局靠著教士王牌投手希斯（Dylan Cease）控球不穩連續保送趁勢攻下3分，第2局則再利用2次保送與失誤追加2分，僅用1支安打就先取得5比0的領先優勢，掌握比賽主導權。

除了進攻端適時發揮，加上史奈爾等4名投手聯手封鎖攻勢，羅伯茲也盛讚本場比賽捕手威爾・史密斯（Will Smith）的守備表現，他成功阻殺3次盜壘企圖。

「這非常關鍵。我們一直認為威爾是全聯盟最頂尖的捕手之一，今天他用肩膀證明了這一點，無論攻守兩端都是關鍵球員。」羅伯茲說。

道奇與教士系列戰最後一戰將於台灣時間18日進行，教士預定派出達比修有（Yu Darvish）先發，他與大谷翔平之間的對決也將再次受到矚目。

威爾 成功 教練 史密斯

相關新聞

MiLB／陳柏毓奪2A本季第3勝 林維恩高A中繼3局5K勝投

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天中繼登板，投2.2局無失分，奪下本季2A第3勝；運動家隊高階1A投手林維恩今天也是中繼登板...

MLB／大谷翔平挑戰道奇總得分紀錄 羅伯茲讚「確實完成任務」

道奇今天又在主場以6比0完封教士，成功從國聯西區並列首位躍升為單獨領先。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷翔平的穩定表現，強調他「確實完成任務」。 大谷翔平此役以「第一棒

MLB／用逆轉寫日記！釀酒人驚險奪14連勝 改寫隊史單季紀錄

密爾瓦基釀酒人隊歷經延長11局以6比5擊敗辛辛那提紅人，成功締造隊史單季最長14連勝紀錄，超越1987年開季13連勝的表現。不過，這場勝利再次考驗球隊韌性，和過去幾戰一樣，釀酒人再度上演逆轉秀險勝對手

MLB／洋基重砲狂掃7打點！賈吉39轟首次炸裂紅雀主場

靠著重砲萊斯（Ben Rice）單場狂掃7分打點追平生涯最佳、外加「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第39轟的火力支援，洋基以12比8擊退紅雀，收下系列賽第2勝。 萊斯此戰上演猛打賞

MLB／扯！水手華裔投手開季24場先發滿6局、2BB以下 史上僅次塞揚本人

水手隊今天以1：3不敵大都會隊，但華裔先發投手布萊恩胡（Bryan Woo）再度完成6局投球，開季至今連24場先發都是6...

MLB／右肩痠痛變血栓 費城人急將王牌惠勒放入傷兵

美國職棒費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）上次登板後覺得肩膀痠痛，這對投手來說不算罕見，然而球隊訓練師卻亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。