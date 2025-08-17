MLB／大谷翔平挑戰道奇總得分紀錄 羅伯茲讚「確實完成任務」

道奇今天又在主場以6比0完封教士，成功從國聯西區並列首位躍升為單獨領先。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）盛讚大谷翔平的穩定表現，強調他「確實完成任務」。

大谷翔平此役以「第一棒指定打擊」出賽，2打數1安打、2次保送並跑回2分。羅伯茲表示：「我特別想肯定他選到保送的部分。他把棒次交給後續打者，幫助我們在一局內得下多分。他並未過於積極出棒，而是冷靜地做出判斷。」

他也強調，大谷身為開路先鋒，「確實做好了自己的工作」。

【速報】ドジャース 大谷翔平

第3打席：ヒット



AVG.284 OPS1.020🔥

3打席連続出塁となるヒット@Dodgers Shohei Ohtani pic.twitter.com/BI5QhRyaAL — 【MLB速報】放送地区【大谷速報】 (@MLB_comment) 2025年8月17日

大谷翔平本季總得分累積來到117分，若以162場比賽換算，預估他這一季的總得分將達到154分，可望打破道奇隊史單季最高得分紀錄（148分）。倘若大谷真能突破150分的得分，他將成為自2000年貝格威爾（Jeff Bagwell）的152得分以來，近25年來首位達此紀錄的球員。

道奇首局靠著教士王牌投手希斯（Dylan Cease）控球不穩連續保送趁勢攻下3分，第2局則再利用2次保送與失誤追加2分，僅用1支安打就先取得5比0的領先優勢，掌握比賽主導權。

除了進攻端適時發揮，加上史奈爾等4名投手聯手封鎖攻勢，羅伯茲也盛讚本場比賽捕手威爾・史密斯（Will Smith）的守備表現，他成功阻殺3次盜壘企圖。

「這非常關鍵。我們一直認為威爾是全聯盟最頂尖的捕手之一，今天他用肩膀證明了這一點，無論攻守兩端都是關鍵球員。」羅伯茲說。

道奇與教士系列戰最後一戰將於台灣時間18日進行，教士預定派出達比修有（Yu Darvish）先發，他與大谷翔平之間的對決也將再次受到矚目。