MLB／用逆轉寫日記！釀酒人驚險奪14連勝 改寫隊史單季紀錄

密爾瓦基釀酒人隊歷經延長11局以6比5擊敗辛辛那提紅人，成功締造隊史單季最長14連勝紀錄，超越1987年開季13連勝的表現。不過，這場勝利再次考驗球隊韌性，和過去幾戰一樣，釀酒人再度上演逆轉秀險勝對手。

釀酒人將在系列賽最終戰挑戰15連勝，對手仍是同區宿敵紅人。值得一提的是，紅人目前面對釀酒人已經苦吞13連敗。

釀酒人隊史整體最長連勝紀錄為16場，橫跨1986至1987年球季（1986年球季最後3場加上1987年前13場）。而在目前這波14連勝當中，球隊已有8場比賽在落後情況下逆轉勝出。根據統計，過去80個球季中，只有24支球隊曾締造14連勝，而釀酒人是其中第3支至少有8場逆轉勝的隊伍，展現驚人韌性。

ANDRUW MONASTERIO 3-RUN 💣



THERE'S NO QUIT IN THESE @BREWERS! pic.twitter.com/OoIBlIDBdn — MLB (@MLB) 2025年8月17日

前一晚，釀酒人就曾在2局落後7分的絕境中演出逆轉好戲，以10比8擊敗紅人。

關鍵一擊來自28歲內野手蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio），他在第11局代打轟出致勝三分砲，幫助球隊鎖定勝局。巧合的是，他身穿的背號正好是14號，與球隊連勝場次相符。

「這種感覺太棒了，我完全沒想到會是穿14號球衣的人轟出全壘打，促成了球隊14連勝，真的很不可思議，」蒙納斯塔瑞歐賽後笑說。

他透露，總教練墨菲（Pat Murphy）全場多次提醒他準備上場，「這是他第5次叫我準備，第7局他問我：『準備好迎接大場面了嗎？』我說『當然』，但我沒想到真的會這樣發生。」

目前釀酒人戰績78勝44敗，在國聯中區領先芝加哥小熊多達9場，也領先國聯東區龍頭費城費城人8場勝差，戰績在大聯盟獨走。