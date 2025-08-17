快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／用逆轉寫日記！釀酒人驚險奪14連勝 改寫隊史單季紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
釀酒人創14連勝紀錄，戰績全聯盟獨走。 美聯社
釀酒人創14連勝紀錄，戰績全聯盟獨走。 美聯社

密爾瓦基釀酒人隊歷經延長11局以6比5擊敗辛辛那提紅人，成功締造隊史單季最長14連勝紀錄，超越1987年開季13連勝的表現。不過，這場勝利再次考驗球隊韌性，和過去幾戰一樣，釀酒人再度上演逆轉秀險勝對手。

釀酒人將在系列賽最終戰挑戰15連勝，對手仍是同區宿敵紅人。值得一提的是，紅人目前面對釀酒人已經苦吞13連敗。

釀酒人隊史整體最長連勝紀錄為16場，橫跨1986至1987年球季（1986年球季最後3場加上1987年前13場）。而在目前這波14連勝當中，球隊已有8場比賽在落後情況下逆轉勝出。根據統計，過去80個球季中，只有24支球隊曾締造14連勝，而釀酒人是其中第3支至少有8場逆轉勝的隊伍，展現驚人韌性。

前一晚，釀酒人就曾在2局落後7分的絕境中演出逆轉好戲，以10比8擊敗紅人。

關鍵一擊來自28歲內野手蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio），他在第11局代打轟出致勝三分砲，幫助球隊鎖定勝局。巧合的是，他身穿的背號正好是14號，與球隊連勝場次相符。

「這種感覺太棒了，我完全沒想到會是穿14號球衣的人轟出全壘打，促成了球隊14連勝，真的很不可思議，」蒙納斯塔瑞歐賽後笑說。

他透露，總教練墨菲（Pat Murphy）全場多次提醒他準備上場，「這是他第5次叫我準備，第7局他問我：『準備好迎接大場面了嗎？』我說『當然』，但我沒想到真的會這樣發生。」

目前釀酒人戰績78勝44敗，在國聯中區領先芝加哥小熊多達9場，也領先國聯東區龍頭費城費城人8場勝差，戰績在大聯盟獨走。

成功 終戰 教練

相關新聞

MiLB／陳柏毓奪2A本季第3勝 林維恩高A中繼3局5K勝投

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天中繼登板，投2.2局無失分，奪下本季2A第3勝；運動家隊高階1A投手林維恩今天也是中繼登板...

MLB／扯！水手華裔投手開季24場先發滿6局、2BB以下 史上僅次塞揚本人

水手隊今天以1：3不敵大都會隊，但華裔先發投手布萊恩胡（Bryan Woo）再度完成6局投球，開季至今連24場先發都是6...

MLB／右肩痠痛變血栓 費城人急將王牌惠勒放入傷兵

美國職棒費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）上次登板後覺得肩膀痠痛，這對投手來說不算罕見，然而球隊訓練師卻亮...

MLB／用逆轉寫日記！釀酒人驚險奪14連勝 改寫隊史單季紀錄

密爾瓦基釀酒人隊歷經延長11局以6比5擊敗辛辛那提紅人，成功締造隊史單季最長14連勝紀錄，超越1987年開季13連勝的表現。不過，這場勝利再次考驗球隊韌性，和過去幾戰一樣，釀酒人再度上演逆轉秀險勝對手

MLB／洋基重砲狂掃7打點！賈吉39轟首次炸裂紅雀主場

靠著重砲萊斯（Ben Rice）單場狂掃7分打點追平生涯最佳、外加「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第39轟的火力支援，洋基以12比8擊退紅雀，收下系列賽第2勝。 萊斯此戰上演猛打賞

MLB／羅利敲第46轟穩居全壘打王 水手11比9勝大都會

美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天在客場迎戰紐約大都會，陣中強棒捕手羅利（Cal Raleigh）扛出全聯盟最多的第46...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。