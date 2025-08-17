MLB／洋基重砲狂掃7打點！賈吉39轟首次炸裂紅雀主場

靠著重砲萊斯（Ben Rice）單場狂掃7分打點追平生涯最佳、外加「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第39轟的火力支援，洋基以12比8擊退紅雀，收下系列賽第2勝。

萊斯此戰上演猛打賞，繳出3安包含1發三分砲與1支三分打點二壘安打，僅差三壘打就能完成完全打擊。這是他自2024年7月6日對紅襪單場3轟後，再度繳出7分打點表現，追平個人生涯紀錄。

Ben Rice clears the bases with a double!



He's got 6 RBI tonight 😮 pic.twitter.com/0nYhPOVlYd — MLB (@MLB) 2025年8月17日

賈吉也貢獻包括1轟在內的2支安打，是自7月13日對小熊以來首場雙安比賽。他在首局就敲出帶有打點的二壘安打，第三局開局再補上一發右外野全壘打，這也是他生涯首度在紅雀主場「布許球場」開轟。

If Ben Rice had the luck of the average baseball player he would be a top 10 offensive player in baseball pic.twitter.com/bJ5PDoUvaM — Evil Empire (@octoberstanton) 2025年8月17日

外野手葛里沙姆（Trent Grisham）單場敲出4支一壘安打並跑回4分，近期從洛磯轉戰洋基的麥克馬洪（Ryan McMahon）則敲出來到新東家的首轟。

No. 39 for Aaron Judge 👨‍⚖️ pic.twitter.com/cKnBeYb6q5 — MLB (@MLB) 2025年8月17日

洋基先發左投佛里德（Max Fried）表現起伏，5局多被敲8安掉7分，包含遭紅雀菜鳥梅溫恩（Masyn Winn）轟出3分彈，以及戈曼（Nolan Gorman）在第六局無人出局時敲出兩分砲將其打退場，這是佛里德本季第3次單場被敲出多發全壘打。儘管如此，他在第二局K掉柏里森（Alec Burleson）後完成生涯第1000次三振里程碑。

佛里德近況可說是相當低迷，包含今天在內已經連續6場先發都丟掉4分責失，期間防禦率高達7.20。

洋基重砲萊斯單場狂掃7分打點追平生涯最佳。 美聯社

本季取得11勝的紅雀先發投手葛雷（Sonny Gray），同樣狀況不佳，5局挨9安失6分，吞下本季第6敗（），紅雀近期陷入4連敗低潮。