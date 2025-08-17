MiLB／陳柏毓奪2A本季第3勝 林維恩高A中繼3局5K勝投

快訊

中央社／ 台北17日電
陳柏毓。圖截自X
旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天中繼登板，投2.2局無失分，奪下本季2A第3勝；運動家隊高階1A投手林維恩今天也是中繼登板，投3局5K無失分，奪下本季高A第2勝。

美國職棒小聯盟賽事海盜隊2A今天與舊金山巨人隊2A交手，兩隊前3局打完海盜隊1比0領先，4局下1人出局後海盜隊換上台灣投手陳柏毓中繼登板，雖被敲出2支安打，但沒讓對手延續攻勢、沒有失分。

陳柏毓5局下保送首名打者，接著製造雙殺、三振抓到第3個出局數，6局下續投，1人出局後連續投出2次四壞保送，還出現1次失誤，但及時回穩，再依序讓打者敲出左外野方向飛球、投手方向滾地球出局，沒有掉分。

陳柏毓今天總計用47球投2.2局，被敲出2支安打，投出3次四壞保送、1次三振，無失分，球隊終場以2比0拿勝，陳柏毓拿下個人本季2A第3勝，賽後防禦率5.63。

運動家隊高階1A今天與辛辛那提紅人隊高階1A交手，兩隊前4局打完運動家隊3比0領先，林維恩5局上接手中繼，雖被首名打者敲出安打，接著連飆3次三振、沒讓對手延續攻勢，6局上讓對手3上3下。

林維恩7局上2人出局後投出保送，接著三振抓下出局數、沒有失分，今天總計用48球投3局，僅被敲出1支安打，投出5次三振，1次四壞保送，無失分，球隊以3比0搶勝，林維恩拿下本季高A第2勝，賽後防禦率3.18。

