MLB／扯！水手華裔投手開季24場先發滿6局、2BB以下 史上僅次塞揚本人

水手隊今天以1：3不敵大都會隊，但華裔先發投手布萊恩胡（Bryan Woo）再度完成6局投球，開季至今連24場先發都是6局以上、2保送以下的投球內容，成為1893年投手丘移到現在位置後的大聯盟史上第二人，過去唯一一人，就是塞揚（Cy Young）本人。

布萊恩胡先發6局共用101球，被敲6安打，唯一失分出現在3局下，林多（Francisco Lindor）在一壘有人時敲出二壘打，幫助大都會先馳得點。

布萊恩胡在0：1落後局面下退場，大都會7局下再添2分入袋，水手直到9局才有1分進帳，布萊恩胡好投悲情吞敗。

Bryan Woo has gone 6+ innings in all 24 starts he's made this year 😮 pic.twitter.com/EROLviV5sm — MLB (@MLB) 2025年8月16日

布萊恩胡本季至今24場出賽，全數都先發投滿6局以上、2保送以下，超越名人堂投手馬里寇爾（Juan Marichal）1968年締造的開季連23場，成為大聯盟新紀錄保持者。

此外，若謹計「先發」出賽的比賽，大聯盟1893年起的紀錄則由塞揚保持，不計後援出賽的場次，他在1905年開季起只要是先發的場次，連30場都是6局以上、2保送以下。

大都會由麥克林恩（Nolan McLean）生涯初登板，先發5.1局被敲2安打、無失分，有8次三振、4次保送，拿下生涯首勝。