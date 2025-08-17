MLB／右肩痠痛變血栓 費城人急將王牌惠勒放入傷兵

美國職棒費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）上次登板後覺得肩膀痠痛，這對投手來說不算罕見，然而球隊訓練師卻亮起警報，隨著狀況變化決定進行檢查，今天將他放進傷兵名單的原因是：血栓。

費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）今天宣布這項球員異動，也向媒體說明惠勒的健康狀況，在右肩附近發現血栓後，就決定讓他回到費城進行進一步治療，並將諾拉（Aaron Nola）拉回名單頂替空缺。

「目前我們對此無法多說什麼。」唐布洛斯基說：「但我要讚揚布赫海特（Paul Buchheit）（首席運動訓練師）和這裡的醫生們能夠發現這個問題，否則情況可能會比現在嚴重得多。」

惠勒在昨天作客國民隊先發5局失2分，比賽結束後向球隊反應右肩感覺「有點沉重」，布赫海特表示，雖然痠痛狀況後來有好轉，「但昨天症狀發生變化。感謝醫生們迅速診斷，並在今天早上加快了檢查流程。」

由於費城人原本採取先發六人輪值，總教練湯姆森（Rob Thomson）暫時不擔心投手深度，認為重點是確保惠勒得到妥善的醫療照顧，「我們還不知道復出的時間表，我現在只想到惠勒和他的家人，因為這可不是什麼腿筋拉傷這種小傷。」