MLB／羅利敲第46轟穩居全壘打王 水手11比9勝大都會

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天在客場迎戰紐約大都會，陣中強棒捕手羅利（Cal Raleigh）扛出全聯盟最多的第46支全壘打，幫助水手以11比9擊倒大都會。

水手打完前6局暫以5比6落後，但7局上海灌5分，反以10比6領先而奠定勝基，終場就以11比9拿下球隊近來11戰的第9場勝利。

羅利除了在3局上敲出個人本季第46支全壘打以外，他今天還擊出2支二壘安打。

羅利本季已經出賽120場，目前打擊率2成47，並轟出全聯盟最多的46發全壘打，還進帳100分打點，他於去年球季總計出賽153場，才有100分打點的貢獻。

大都會開路先鋒林多（Francisco Lindor）今天敲出3支安打、掃進4分打點，表現相當傑出，但因為投手群崩盤，大都會仍吞下近16場比賽的第14敗。

水手獲勝後，本季例行賽戰績來到68勝55敗，勝率5成53，暫居美國聯盟西區第2名，僅落後美聯西區龍頭休士頓太空人0.5場勝差。

