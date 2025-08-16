快訊

MLB／克蕭助道奇重新並列龍頭 西語老師盛讚：為大場面而生

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊「西語老師」赫南德茲。 路透
道奇隊37歲左投克蕭Clayton Kershaw）今天繳出6局失1分的優質先發，率隊以3：2險勝教士隊，重新並列國聯西區第1。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）直呼，克蕭就是為大場面而生的傳奇。

道奇這10天要面對教士6場，克蕭幫助道奇有好的開始，他賽後受訪時表示，「雖然只是8月的一場比賽，理論上不算什麼大事，但以我們之前的狀態來看，這場比賽對我們很重要，很慶幸我們贏了。」

「接下來一定會很精彩。」克蕭說，「教士會一直緊咬，我們也會在那裡。接下來10天我們和他們有一堆對戰，這10天不會決定冠軍，但肯定會有影響。」

本場第7局敲出陽春砲添加保險分的赫南德茲也盛讚克蕭，「他天生就是為這種大場面而生的。他是傳奇，今天幫我們穩住局面。雖然一開始被轟，但後面完全展現出經典的克蕭身手。」

道奇 教士 克蕭 Clayton Kershaw

