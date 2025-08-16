快訊

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

MiLB／柯敬賢敲雙安選2保送 莊陳仲敖先發5.2局失2分

中央社／ 台北16日電
莊陳仲敖。截圖自Midland RockHounds X
莊陳仲敖。截圖自Midland RockHounds X

美國職棒道奇隊小聯盟1A台灣小將柯敬賢今天繳出雙安表現，選到2次保送，帶有2分打點；運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖則是先發投5.2局失2分，送出6次三振，最終無關勝敗。

道奇19歲小將柯敬賢目前在1A打拚，今天先發打第9棒、擔任指定打擊，1局上敲一壘安打，3局上二、三壘有人時，再敲出中間方向安打，帶有1分打點；5局上柯敬賢擊出左外野飛球出局，不過7、8局都選到保送，其中第8局是在滿壘時獲保送，帶有1分打點。

總計柯敬賢此戰3打數敲出2支安打，選到2次保送，有2分打點，目前在1A出賽17場，打擊率2成20，最終道奇隊1A以13比6擊退響尾蛇隊1A。

另外，運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發對上遊騎兵隊2A，雖前2局都遇到亂流，但沒有失分；3局下送出2次三振之後，被敲陽春砲失分，再被敲2支安打掉1分；不過4、5局回穩演出6上6下；6局下在一、二壘有人，2出局時退場。

總計莊陳仲敖用84球主投5.2局，被敲出7支安打，出現2次四壞球保送，送出6次三振，失掉2分。最終運動家隊2A以2比3落敗，不過莊陳仲敖無關勝敗，本季目前在2A出賽23場、包含21場先發，防禦率4.18。

柯敬賢 莊陳仲敖

美國職棒道奇隊今起展開與教士隊的三連戰，克蕭（Clayton Kershaw）6局失1分的優質先發，幫助球隊以3：2戰勝...

釀酒人隊今天面對紅人隊一度陷入1：8落後，「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）拿特製球棒轟雙響砲領軍，以10：8完成驚奇逆轉秀，將連勝延續到第13場。 葉力奇2局上就轟出陽春砲，

洋基隊下半季戰績慘淡，總經理「現金人」凱許曼（Brian Cashman）仍對總教練布恩（Aaron Boone）有信心，並強調球隊目標仍是力拼美聯東區冠軍。 今天賽前洋基下半季戰績11勝14敗

美國職棒道奇隊小聯盟1A台灣小將柯敬賢今天繳出雙安表現，選到2次保送，帶有2分打點；運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖則是先發...

金鶯新秀投手楊恩（Brandon Young）今年首次升上大聯盟，前11場出賽吞下0勝6敗、防禦率6.70，今天面對太空...

旅美運動家隊高階1A投手沙子宸今天後援登板，投4局無失分、拿下救援成功；辛辛那提紅人隊1A林盛恩今天以投手出賽，先發投3...

