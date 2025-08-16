MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗 擊敗教士並列國西龍頭

美國職棒道奇隊今起展開與教士隊的三連戰，克蕭（Clayton Kershaw）6局失1分的優質先發，幫助球隊以3：2戰勝教士隊，道奇隊終止4連敗的同時也抹平賽前的1場勝差，重返國聯西區第一與教士隊並列。

先前的低潮讓道奇隊喪失自4月28日以來的國西龍頭，反被近況極佳的教士隊超車，今起在主場的三連戰成為關鍵，而道奇隊先奪勝解除部分壓力。

克蕭8月前兩場先發是6局無失分、6局失1分，今天延續相同表現且更進化，相較前兩場合計被敲出12支安打，今天6局僅被敲2支安打，因為2局上勞瑞亞諾（Ramon Laureano）的陽春砲而丟掉1分。

道奇打線在3局下靠著連續3支安打形成滿壘，大谷翔平敲出滾地球但用腳程避免雙殺，讓道奇隊跑回追平分，貝茲（Mookie Betts）再以高飛犧牲打超前。

7局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出陽春砲，讓道奇隊雖然在8局下因為阿拉斯（Luis Arraez） 的高飛犧牲打丟掉1分，但還有領先空間，9局上道奇牛棚再封鎖教士隊打線拿下勝利。