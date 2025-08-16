MLB／葉力奇特製球棒轟雙響砲 釀酒人落後7分逆轉奪13連勝史上首見

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
葉力奇。 路透
釀酒人隊今天面對紅人隊一度陷入1：8落後，「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）拿特製球棒轟雙響砲領軍，以10：8完成驚奇逆轉秀，將連勝延續到第13場。

葉力奇2局上就轟出陽春砲，但釀酒人大物新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發1.1局狂失5分，接手的霍爾（DL Hall）也失掉3分，釀酒人2局打完就以1：8落後。

葉力奇使用特製球棒。 路透
3局上葉力奇敲出帶有1分打點的二壘打，下一棒馮恩（Andrew Vaughn）再轟3分砲，之後圖蘭（Brice Turang）也補上二壘安打，將比分追到6：8。

4局上葉力奇在滿壘擊出安打，追平戰局，6局上再轟超前陽春砲，7局上釀酒人靠著暴投攻下第10分，終場就以10：8奪下勝利。

釀酒人13連勝追平隊史紀錄。根據Elias Sports統計，這是大聯盟史上第一次「落後7分以上逆轉，同時將將連勝延續到至少13場」。此前紀錄為5分，分別由1934年老虎隊13連勝與2002年運動家隊19連勝保持。

葉力奇本場5打數4安打，包含2轟，貢獻5打點，差三壘安打完成完全打擊。今天這支球棒是為了紀念已故傳奇播報員尤克爾（Bob Uecker），葉力奇受訪時提到，「這裡每個人心裡都惦記著他。」他透露賽前練習試揮感覺不錯，就真的拿來用。

釀酒人 Christian Yelich

