MLB／7.2局完全比賽1支內野安打破功…金鶯新秀仍寫隊史第二紀錄

金鶯新秀投手楊恩（Brandon Young）今年首次升上大聯盟，前11場出賽吞下0勝6敗、防禦率6.70，今天面對太空人隊卻從開賽連續抓了23個出局數，然而最後完全比賽卻毀在自己手上，一個滾地球守備讓對手跑出內野安打。

金鶯以7：0擊敗太空人隊，楊恩仍收下生涯首勝，將完全比賽狀態延續到7.2局，已經寫下金鶯隊史自1974年以來第二長，僅次於1997年5月30日穆西納（Mike Mussina）的8.1局，而台灣左投陳偉殷在2012年7月3日投到6.1局完全比賽才破功則是隊史第5長。

楊恩面對太空人隊第一輪打線，不僅沒讓人上壘，還投出3次三振，另一位新人梅奧（Coby Mayo）也在4局上敲出陽春砲，幫助金鶯隊取得領先。

5局上滿壘情況，韓德森（Gunnar Henderson）敲出高飛犧牲打，結果因為外野手回傳失誤，讓金鶯隊多跑回1分，7局上韓德森也打回1分，8局上卡爾森（Dylan Carlson）的2分砲在內單局攻下3分。

有了分數支援的楊恩越投越順，將完全比賽一路延續到8局下，先是投出三振，接著被迪亞茲（Yainer Diaz）敲出深遠飛球，但兩名外野手相撞沒掉球下完成接殺。

距離完全比賽只剩下4個出局數，然而此時烏力亞斯（Ramon Urias）敲出的三壘方向滾地球，楊恩自己下去攔截並快傳一壘，不僅來不及抓到烏力亞斯形成安打，也因暴投讓對手上三壘，不過楊恩沒有受到影響仍以三振抓下第24個出局數。

前7局僅用74球的楊恩，投完8局用球數來到93球，退場後隊友們與他擁抱，失去挑戰完全比賽、無安打比賽的機會，教練團也決定換投，楊恩最終投8局僅被敲1支安打，沒有失分，另有6次三振沒有保送。