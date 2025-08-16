快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

MLB／戰績差仍力挺布恩執教！洋基總管讚：他一直保持冷靜

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總教練布恩。 路透
洋基總教練布恩。 路透

洋基隊下半季戰績慘淡，總經理「現金人」凱許曼（Brian Cashman）仍對總教練布恩（Aaron Boone）有信心，並強調球隊目標仍是力拼美聯東區冠軍。

今天賽前洋基下半季戰績11勝14敗，8月戰績4勝8敗，落後美東龍頭藍鳥隊6.5場，外卡第3只領先守護者隊0.5場。

「我們就是沒打出好比賽。」凱許曼承認，「這問題在不同時候、以不同方式出現。我們要限制對手得分，並自己得更多分，顯然我們做得不夠多，這是一段糟糕的時期，但賽季很長，我們仍有機會完成目標。」

許多球迷對布恩的執教感到不滿，對此凱許曼仍力挺，「他一直保持冷靜與穩定。他深知這項運動有多難，對球員投入很多心力，就像我們所有人一樣。要在低潮時解釋困境，承受外界風暴並保持冷靜，這絕對不是簡單的事，這部分他做得很好。」

儘管近況不佳，凱許曼仍重申球隊目標，「現在我們不掌握分區主導權，首要目標仍是贏下美聯東區，直接鎖定門票。時間還有，但也不多，我不想給人沒有緊迫感的錯覺，因為緊迫感確實存在。」

Boone 洋基

相關新聞

MLB／葉力奇特製球棒轟雙響砲 釀酒人落後7分逆轉奪13連勝史上首見

釀酒人隊今天面對紅人隊一度陷入1：8落後，「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）拿特製球棒轟雙響砲領軍，以10：8完成驚奇逆轉秀，將連勝延續到第13場。 葉力奇2局上就轟出陽春砲，

MLB／7.2局完全比賽1支內野安打破功…金鶯新秀仍寫隊史第二紀錄

金鶯新秀投手楊恩（Brandon Young）今年首次升上大聯盟，前11場出賽吞下0勝6敗、防禦率6.70，今天面對太空...

MLB／戰績差仍力挺布恩執教！洋基總管讚：他一直保持冷靜

洋基隊下半季戰績慘淡，總經理「現金人」凱許曼（Brian Cashman）仍對總教練布恩（Aaron Boone）有信心，並強調球隊目標仍是力拼美聯東區冠軍。 今天賽前洋基下半季戰績11勝14敗

MiLB／旅美沙子宸高A後援4局救援成功 林盛恩1A先發挨轟

旅美運動家隊高階1A投手沙子宸今天後援登板，投4局無失分、拿下救援成功；辛辛那提紅人隊1A林盛恩今天以投手出賽，先發投3...

MLB／大都會近15戰13敗！紐約雙雄戰績相同、外卡領先都剩半場

大都會隊日籍強投千賀滉大今天面對勇士隊，主投5.2局狂飆7K，失掉2分。不過大都會8局上遭到逆轉，終場以3：4輸球，苦吞近15場13敗，季後賽外卡資格岌岌可危。 3局下林多（Francisco

MLB／三振大谷全壘打王競爭對手 小笠原慎之介4球奪生涯首勝

國民隊日本左投小笠原慎之介轉戰牛棚後發揮出色，今天登板面對費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），用4顆球三振，國民打線下個半局逆轉，終場以3：2贏球，小笠原收下大聯盟生涯首勝。 史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。