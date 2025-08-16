MLB／戰績差仍力挺布恩執教！洋基總管讚：他一直保持冷靜

洋基隊下半季戰績慘淡，總經理「現金人」凱許曼（Brian Cashman）仍對總教練布恩（Aaron Boone）有信心，並強調球隊目標仍是力拼美聯東區冠軍。

今天賽前洋基下半季戰績11勝14敗，8月戰績4勝8敗，落後美東龍頭藍鳥隊6.5場，外卡第3只領先守護者隊0.5場。

「我們就是沒打出好比賽。」凱許曼承認，「這問題在不同時候、以不同方式出現。我們要限制對手得分，並自己得更多分，顯然我們做得不夠多，這是一段糟糕的時期，但賽季很長，我們仍有機會完成目標。」

許多球迷對布恩的執教感到不滿，對此凱許曼仍力挺，「他一直保持冷靜與穩定。他深知這項運動有多難，對球員投入很多心力，就像我們所有人一樣。要在低潮時解釋困境，承受外界風暴並保持冷靜，這絕對不是簡單的事，這部分他做得很好。」

儘管近況不佳，凱許曼仍重申球隊目標，「現在我們不掌握分區主導權，首要目標仍是贏下美聯東區，直接鎖定門票。時間還有，但也不多，我不想給人沒有緊迫感的錯覺，因為緊迫感確實存在。」