MiLB／旅美沙子宸高A後援4局救援成功 林盛恩1A先發挨轟

旅美運動家隊高階1A投手沙子宸今天後援登板，投4局無失分、拿下救援成功；辛辛那提紅人隊1A林盛恩今天以投手出賽，先發投3局挨1轟，共失3分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事運動家隊高階1A今天與紅人隊高階1A交手，兩隊3局打完運動家隊3比2領先，運動家隊陣中台灣投手沙子宸4局上接替登板，雖有投出保送、被敲安打，但力守不失分。

沙子宸5局上也有被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，6局上讓對手3上3下，7局上被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數、幫助球隊守住勝利。

沙子宸今天總計用64球後援投4局，被敲出3支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，球隊終場就以3比2拿勝，沙子宸拿下本季高階1A首次救援成功，賽後防禦率4.65。

紅人隊1A台灣「投打二刀」好手林盛恩今天以投手身分出賽，對明尼蘇達雙城隊1A先發，2局上有狀況，被首名打者敲出三壘打，接著被敲安打先掉1分，1人出局後再被竇爾蒂（Ian Daugherty）敲出2分砲。

林盛恩3局上讓對手3上3下，3局投完球隊落後時退場；林盛恩今天總計用56球投3局，被敲出3支安打，包括1發全壘打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉3分都是責失分，球隊比賽後半段追分以6比4搶勝，林盛恩無關勝敗、賽後防禦率3.86。