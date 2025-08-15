快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大都會近15戰13敗！紐約雙雄戰績相同、外卡領先都剩半場

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大。 美聯社
千賀滉大。 美聯社

大都會隊日籍強投千賀滉大今天面對勇士隊，主投5.2局狂飆7K，失掉2分。不過大都會8局上遭到逆轉，終場以3：4輸球，苦吞近15場13敗，季後賽外卡資格岌岌可危。

3局下林多（Francisco Lindor）開轟幫助大都會先馳得點，但4局上千賀滉大被奧比斯（Ozzie Albies）敲追平陽春砲。6局上千賀留下2出局一、三壘有人危機後退場，接手的後援投手羅傑斯（Tyler Rogers）被奧比斯敲安，打回超前分。

6局下大都會靠著尼莫（Brandon Nimmo）高飛犧牲打，加上阿隆索（Pete Alonso）的1分打點適時安打，取回3：2領先。不過8局上大都會牛棚海斯利（Ryan Helsley）放火，被哈里斯（Michael Harris II）擊出追平長打，接著又是奧比斯掃出長打，送回勇士本場第4分，終場就以4：3拿下勝利。

千賀今天用球數93球、投球局數5.2局、7次三振皆創傷癒復出後新高，防禦率2.35。他受訪時表示，「雖沒能投完6局有點遺憾，但久違站上第6局的投手丘，而且能把多種球路投進好球帶，這是很大的關鍵。」

大都會近15戰狂吞13敗，戰績64勝57敗，落後國聯東區龍頭費城人隊5場勝差，位居國聯外卡第3，只領先第4的紅人隊0.5場。千賀表示，「輸球後氣氛會變沉重，贏球則會更有活力。輸球代表我的投球及球隊在比賽中，一定有失誤或差一點的地方被放大，希望大家能一起做好準備，下一場拿下勝利，打出好表現。」

與大都會同城的洋基隊昨天不敵雙城隊，結束對戰雙城9連勝，戰績同樣是64勝57敗，美聯東區落後藍鳥隊6.5場，領先美聯外卡第4的守護者隊也剩0.5場。

洋基 大都會 千賀滉大

相關新聞

MLB／35歲「老菜鳥」菅野智之10勝入手 卻說「沒太大成就感」

金鶯隊今天以5：3擊敗水手隊，35歲日籍投手菅野智之在暴雨中先發5.1局失1分，入手本季第10勝，成為史上第10位在旅美...

MLB／大都會近15戰13敗！紐約雙雄戰績相同、外卡領先都剩半場

大都會隊日籍強投千賀滉大今天面對勇士隊，主投5.2局狂飆7K，失掉2分。不過大都會8局上遭到逆轉，終場以3：4輸球，苦吞近15場13敗，季後賽外卡資格岌岌可危。 3局下林多（Francisco

MiLB／旅美沙子宸高A後援4局救援成功 林盛恩1A先發挨轟

旅美運動家隊高階1A投手沙子宸今天後援登板，投4局無失分、拿下救援成功；辛辛那提紅人隊1A林盛恩今天以投手出賽，先發投3...

MLB／三振大谷全壘打王競爭對手 小笠原慎之介4球奪生涯首勝

國民隊日本左投小笠原慎之介轉戰牛棚後發揮出色，今天登板面對費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），用4顆球三振，國民打線下個半局逆轉，終場以3：2贏球，小笠原收下大聯盟生涯首勝。 史

MLB／薛則78球7局2小時速殺小熊！藍鳥教頭：一定是兩根大拇指

藍鳥隊今天僅花2小時6分鐘以2：1擊敗小熊隊，先發投手薛則（Max Scherzer）演出7局失1分好投奪勝，總教練史奈...

MLB／佐佐木朗希相隔97天終於出賽 3A投2局被6安3盜提前退場

道奇隊日籍投手佐佐木朗希5月遭遇右肩傷情，休養許久後，今天終於踏出復健賽腳步，在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。