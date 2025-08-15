MLB／大都會近15戰13敗！紐約雙雄戰績相同、外卡領先都剩半場

大都會隊日籍強投千賀滉大今天面對勇士隊，主投5.2局狂飆7K，失掉2分。不過大都會8局上遭到逆轉，終場以3：4輸球，苦吞近15場13敗，季後賽外卡資格岌岌可危。

3局下林多（Francisco Lindor）開轟幫助大都會先馳得點，但4局上千賀滉大被奧比斯（Ozzie Albies）敲追平陽春砲。6局上千賀留下2出局一、三壘有人危機後退場，接手的後援投手羅傑斯（Tyler Rogers）被奧比斯敲安，打回超前分。

6局下大都會靠著尼莫（Brandon Nimmo）高飛犧牲打，加上阿隆索（Pete Alonso）的1分打點適時安打，取回3：2領先。不過8局上大都會牛棚海斯利（Ryan Helsley）放火，被哈里斯（Michael Harris II）擊出追平長打，接著又是奧比斯掃出長打，送回勇士本場第4分，終場就以4：3拿下勝利。

Have a night Ozzie Albies!



His 3rd RBI of the game gives the @Braves the lead in the 8th 😤 pic.twitter.com/jrqGgZDNkr — MLB (@MLB) 2025年8月15日

千賀今天用球數93球、投球局數5.2局、7次三振皆創傷癒復出後新高，防禦率2.35。他受訪時表示，「雖沒能投完6局有點遺憾，但久違站上第6局的投手丘，而且能把多種球路投進好球帶，這是很大的關鍵。」

大都會近15戰狂吞13敗，戰績64勝57敗，落後國聯東區龍頭費城人隊5場勝差，位居國聯外卡第3，只領先第4的紅人隊0.5場。千賀表示，「輸球後氣氛會變沉重，贏球則會更有活力。輸球代表我的投球及球隊在比賽中，一定有失誤或差一點的地方被放大，希望大家能一起做好準備，下一場拿下勝利，打出好表現。」

與大都會同城的洋基隊昨天不敵雙城隊，結束對戰雙城9連勝，戰績同樣是64勝57敗，美聯東區落後藍鳥隊6.5場，領先美聯外卡第4的守護者隊也剩0.5場。