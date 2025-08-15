MLB／三振大谷全壘打王競爭對手 小笠原慎之介4球奪生涯首勝
國民隊日本左投小笠原慎之介轉戰牛棚後發揮出色，今天登板面對費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），用4顆球三振，國民打線下個半局逆轉，終場以3：2贏球，小笠原收下大聯盟生涯首勝。
史瓦柏5局上敲出帶有1分打點的長打，幫助費城人以2：1領先。7局上2出局一壘有人再度輪到史瓦柏，小笠原慎之介登板，先用曲球製造揮空，第2球滑球又造成揮空，接下來滑球被選掉，最後仍用滑球三振掉史瓦柏。
國民7局下攻佔滿壘，特納（Jose Tena）擊出適時安打送回壘上2名跑者，終場以3：2完成逆轉勝。
史瓦柏賽前累積42轟、97打點，是大谷翔平國聯全壘打王和MVP的主要競爭者。因此日媒紛紛以「三振大谷全壘打王競爭對手」為題報導。
小笠原慎之介去年在日職中日龍隊表現不佳，11敗是中央聯盟敗投王，投144.1局只有82K，防禦率3.12。不過季後他透過入札制度挑戰大聯盟，獲國民2年350萬美元合約。
小笠原慎之介原本被設定為先發投手，但7月先發2場，投6.2局，防禦率9.45。8月重返大聯盟後變後援投手，加上今天比賽，出賽5場，7.2局失3分，防禦率3.52，對左打被打擊率僅0.250。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言