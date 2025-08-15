MLB／薛則78球7局2小時速殺小熊！藍鳥教頭：一定是兩根大拇指

藍鳥隊今天僅花2小時6分鐘以2：1擊敗小熊隊，先發投手薛則（Max Scherzer）演出7局失1分好投奪勝，總教練史奈德（John Schneider）賽後談到這位41歲老將的表現，豎起兩根大拇指說：「當然是兩個讚啊！」

薛則先發7局僅用78球，被敲5安打、失1分，失分為6局上遭布許（Michael Busch）敲出陽春砲。小熊左投波伊德（Matthew Boyd）也有一場7局好投，僅被敲2安打，一度是握有優勢的一方，無奈卻在7局下遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）掃出逆轉兩分砲。

兩隊攻勢有限，分數都靠1發全壘打拿下，讓比賽只進行2小時6分鐘落幕，大聯盟官網報導打趣寫著：「這場比賽從各方面來說都是典型的薛則，他在這場下午3點7分開打的比賽碾壓了小熊，就像他有個在晚上5點半的晚餐預約一樣。」

薛則演出7局失1分好投奪勝。 路透

此戰如此速戰速決，都在薛則的盤算內，「我有預期他們會積極進攻，結果他們比我想的還要更加積極。」這讓他可以更多利用引誘球製造揮空，有效取得出局數，也降低自己的用球數。

小葛雷諾對這位資深隊友佩服得五體投地，他說：「隨著每一場看他登板，現在我知道為什麼他生涯可以擁有這些數據，也知道為什麼他鐵定會進入名人堂了。」