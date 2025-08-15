快訊

MLB／薛則78球7局2小時速殺小熊！藍鳥教頭：一定是兩根大拇指

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則退場時接受球迷歡呼。 法新社
藍鳥隊今天僅花2小時6分鐘以2：1擊敗小熊隊，先發投手薛則（Max Scherzer）演出7局失1分好投奪勝，總教練史奈德（John Schneider）賽後談到這位41歲老將的表現，豎起兩根大拇指說：「當然是兩個讚啊！」

薛則先發7局僅用78球，被敲5安打、失1分，失分為6局上遭布許（Michael Busch）敲出陽春砲。小熊左投波伊德（Matthew Boyd）也有一場7局好投，僅被敲2安打，一度是握有優勢的一方，無奈卻在7局下遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）掃出逆轉兩分砲。

兩隊攻勢有限，分數都靠1發全壘打拿下，讓比賽只進行2小時6分鐘落幕，大聯盟官網報導打趣寫著：「這場比賽從各方面來說都是典型的薛則，他在這場下午3點7分開打的比賽碾壓了小熊，就像他有個在晚上5點半的晚餐預約一樣。」

薛則演出7局失1分好投奪勝。 路透
此戰如此速戰速決，都在薛則的盤算內，「我有預期他們會積極進攻，結果他們比我想的還要更加積極。」這讓他可以更多利用引誘球製造揮空，有效取得出局數，也降低自己的用球數。

小葛雷諾對這位資深隊友佩服得五體投地，他說：「隨著每一場看他登板，現在我知道為什麼他生涯可以擁有這些數據，也知道為什麼他鐵定會進入名人堂了。」

MLB／35歲「老菜鳥」菅野智之10勝入手 卻說「沒太大成就感」

金鶯隊今天以5：3擊敗水手隊，35歲日籍投手菅野智之在暴雨中先發5.1局失1分，入手本季第10勝，成為史上第10位在旅美...

MLB／佐佐木朗希相隔97天終於出賽 3A投2局被6安3盜提前退場

道奇隊日籍投手佐佐木朗希5月遭遇右肩傷情，休養許久後，今天終於踏出復健賽腳步，在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面...

MLB／三振大谷全壘打王競爭對手 小笠原慎之介4球奪生涯首勝

國民隊日本左投小笠原慎之介轉戰牛棚後發揮出色，今天登板面對費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），用4顆球三振，國民打線下個半局逆轉，終場以3：2贏球，小笠原收下大聯盟生涯首勝。 史

MLB／鄧愷威1.2局掉7分 恐失先發機會

美職巨人隊台灣投手鄧愷威奪得生涯首勝後的先發，昨天面對到教士隊在第二局的一次雙殺未成後陷入強烈亂流，最終僅投一點二局就丟...

MLB／大谷翔平談職業生涯近巔峰 甜稱女兒是能量來源

道奇隊日籍球星大谷翔平在日媒13日刊登的專訪中，談到自己職業生涯接近巔峰；他也分享女兒是他能量的來源，還在訪談最後請記者...

