MLB／35歲「老菜鳥」菅野智之10勝入手 卻說「沒太大成就感」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
菅野智之在暴雨中先發5.1局失1分，入手本季第10勝。 路透
菅野智之在暴雨中先發5.1局失1分，入手本季第10勝。 路透

金鶯隊今天以5：3擊敗水手隊，35歲日籍投手菅野智之在暴雨中先發5.1局失1分，入手本季第10勝，成為史上第10位在旅美第一年就拿下雙位數勝投的日本投手，加上2023年千賀滉大、2024年今永昇太，則是連3年日籍投手達成此一成就。

菅野智之先發5.1局共用81球，原本應有機會完成優質先發，他在前5局投完未失分，第6局上一出局後被奈勒（Josh Naylor）敲安，比賽隨後因雨暫停，一停就是2小時以上，金鶯因此在恢復比賽後換投，賈西亞（Rico Garcia）面對首位打者「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）就被敲出兩分砲，1分記在菅野帳上。

在大聯盟菜鳥年就拿下10勝，菅野跟進1995年野茂英雄、2002年石井一久、2007年松坂大輔、2010年高橋尚成、2012年達比修有、2014年田中將大、2016年前田健太、2023年千賀滉大、2024年今永昇太的腳步，成為日籍投手史上第10人。

菅野表示，「有時投得不好，也能拿下勝投，10勝雖然是一個指標，但我自己是沒有感到多大的成就感，比較開心的是最近幾場投球狀況都還不錯。」但他也說還是很開心完成這個里程碑，自己會更加努力，為球隊做出更多貢獻。

