MLB／佐佐木朗希相隔97天終於出賽 3A投2局被6安3盜提前退場
道奇隊日籍投手佐佐木朗希5月遭遇右肩傷情，休養許久後，今天終於踏出復健賽腳步，在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面上只留下2局投球，被敲6安打、失3分，最快球速154公里。
佐佐木朗希前一場出賽已是5月10日，接下來就因右肩不適進入傷兵名單，復健進度一度傳出停滯，後來重啟投球後，步步朝復出賽場前進，今天在3A的登板，是他相隔97天的出賽。
佐佐木面對洛磯3A，首局以保送開局，再被盜壘成功，里特（Ryan Ritter）敲安先帶有1分打點，隨後靠野手選擇上壘的維恩（Zac Veen）也盜壘成功，日浦（Keston Hiura）安打再送回1分。
佐佐木第二局延續被敲安打、盜壘的狀況，但這回成功守住，第三局被前兩位打者都敲安打，道奇3A決定換投，佐佐木未能完成原訂3局任務。
佐佐木共用41球，其中25顆好球，投2局被敲6安打、失3分，有1次保送、沒有三振，洛磯3A在他投球任內發動3次盜壘成功。
