MLB／佐佐木朗希相隔97天終於出賽 3A投2局被6安3盜提前退場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希今天終於踏出復健賽腳步，在3A先發登板。 路透
道奇隊日籍投手佐佐木朗希5月遭遇右肩傷情，休養許久後，今天終於踏出復健賽腳步，在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面上只留下2局投球，被敲6安打、失3分，最快球速154公里。

佐佐木朗希前一場出賽已是5月10日，接下來就因右肩不適進入傷兵名單，復健進度一度傳出停滯，後來重啟投球後，步步朝復出賽場前進，今天在3A的登板，是他相隔97天的出賽。

佐佐木面對洛磯3A，首局以保送開局，再被盜壘成功，里特（Ryan Ritter）敲安先帶有1分打點，隨後靠野手選擇上壘的維恩（Zac Veen）也盜壘成功，日浦（Keston Hiura）安打再送回1分。

佐佐木第二局延續被敲安打、盜壘的狀況，但這回成功守住，第三局被前兩位打者都敲安打，道奇3A決定換投，佐佐木未能完成原訂3局任務。

佐佐木共用41球，其中25顆好球，投2局被敲6安打、失3分，有1次保送、沒有三振，洛磯3A在他投球任內發動3次盜壘成功。

MLB／大谷翔平談職業生涯近巔峰 甜稱女兒是能量來源

MLB／大谷翔平讚楚奧特是「最頂尖打者」 解釋為何露出笑容

MLB／重砲蘇亞雷斯被交易到水手後迷航 但球隊戰績顯著提升

MLB／投手大谷對楚奧特連送2K 卻沒投滿5局失4分無關勝敗

MLB／35歲「老菜鳥」菅野智之10勝入手 卻說「沒太大成就感」

金鶯隊今天以5：3擊敗水手隊，35歲日籍投手菅野智之在暴雨中先發5.1局失1分，入手本季第10勝，成為史上第10位在旅美...

MLB／佐佐木朗希相隔97天終於出賽 3A投2局被6安3盜提前退場

道奇隊日籍投手佐佐木朗希5月遭遇右肩傷情，休養許久後，今天終於踏出復健賽腳步，在3A先發登板，原本預計要投3局，最終帳面...

MLB／鄧愷威1.2局掉7分 恐失先發機會

美職巨人隊台灣投手鄧愷威奪得生涯首勝後的先發，昨天面對到教士隊在第二局的一次雙殺未成後陷入強烈亂流，最終僅投一點二局就丟...

MLB／大谷翔平談職業生涯近巔峰 甜稱女兒是能量來源

道奇隊日籍球星大谷翔平在日媒13日刊登的專訪中，談到自己職業生涯接近巔峰；他也分享女兒是他能量的來源，還在訪談最後請記者...

MLB／道奇41天前領先教士9場全花光！羅伯茲：沒想過會第2

道奇隊今天以5：6不敵天使隊，讓教士隊獨居國聯西區王座，7月4日時道奇還領先9場勝差，只花41天就被超越，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼，「沒想到我們會在第2名。」 道奇近33

兩大巨投至尊對決！球迷的青春回憶錄

Scherzer vs. Kershaw：年紀越來越長的兩名當代巨投，能繼續在投手丘上用他們再熟悉不過的動作料理打者幾次呢？

