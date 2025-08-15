鄧愷威1.2局掉7分 恐失先發機會

美職巨人隊台灣投手鄧愷威奪得生涯首勝後的先發，昨天面對到教士隊在第二局的一次雙殺未成後陷入強烈亂流，最終僅投一點二局就丟掉了七分，美國媒體認為下一場巨人可能會想換人試試看。

鄧愷威昨天雖然開賽就在保送後製造雙殺，形成另類三上三下。第二局卻在一出局後出現兩次保送、一支安打，滿壘情況下被柯朗沃斯敲出中間方向飛球，眼見有機會形成雙殺，但球剛好打到二壘壘包形成不規則彈跳，變成兩分打點的安打。

在這之後鄧愷威就連續失分，最終單局丟掉七分（六分自責分）退場，巨人以一比十一輸給教士後，鄧愷威也吞下本季第二敗。

鄧愷威總計以五十三球投了一點二局，最快球速約一五一點九公里，被敲四支安打另有四次四壞、沒有三振，賽後防禦率上升到九點九○。

NBC Sports記者帕夫洛維奇分析，鄧愷威此役雖然有些運氣不佳，但他也沒有幫到自己，對戰打席用球數偏多，投進好球帶時又接近紅中，雖然上一場出賽投得不錯讓他爭取到此次先發，但下次的機會巨人可能會想換人試試看。

鄧愷威賽後表示，自己因為太想把球投得完美，導致有幾球失投。而巨人總教練梅爾文也認為那一局的雙殺有機會完成，但結果造成大局出現，影響到比賽，而球隊近期在守備上有加強的空間。