MLB／大谷翔平談職業生涯近巔峰 甜稱女兒是能量來源

道奇隊日籍球星大谷翔平在日媒13日刊登的專訪中，談到自己職業生涯接近巔峰；他也分享女兒是他能量的來源，還在訪談最後請記者快點讓他回家，因為他要帶女兒去玩水。

日本體育綜合雜誌Sports Graphic Number最新一期封面人物是效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇的大谷。

這份雜誌的官網Number Web於13日刊登大谷專訪內容，提到他本季回歸投打二刀流，除調整投球姿勢之外，6月還飆出時速163.7公里火球，創下個人在MLB的最快球速。回顧本賽季前半段，大谷的全壘打數也在全聯盟名列前茅，投打手感均相當火熱。

專訪問及大谷來到MLB後背負著投打必須獲肯定的壓力，如今表現有目共睹，還有什麼要努力「戰鬥的事情」？大谷提到自己目前的狀態說：「若以登山比喻的話，我認為已經在山頂附近了，必須思考下山的事情，這就是我正在戰鬥的事情吧。」

他接著說：「我已經年過30，也在想要如何散去」。

大谷解釋說：「我認為必須思考自己如何在最後散去，這與20歲前半段的時期不一樣。年輕的時候，只會期待自己會如何發展，只會期待會登上什麼樣的高峰，但是（如今）這部分不一樣了。」

在被問及應該會期待登頂那刻時說道：「我當然不認為自己已經處於巔峰，而且還在期待最高點究竟是什麼…或許事後回顧時，才覺得那個瞬間『原來就是巔峰』吧」。

而被問到為何登頂後，不是說「下山」而是用「散去」描述時，大谷笑稱，「我不知道，我認為有緩緩下來的模式，也可能在某個時機突然結束」。

訪談最後，大谷提到現在生活的小確幸就是，「現在，這個瞬間的話，今天稍晚就想回家，帶女兒去游泳池玩水，回家就是我的幸福」。

大谷接著笑說：「所以早點讓我回去。」