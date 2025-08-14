MLB／道奇41天前領先教士9場全花光！羅伯茲：沒想過會第2

道奇隊今天以5：6不敵天使隊，讓教士隊獨居國聯西區王座，7月4日時道奇還領先9場勝差，只花41天就被超越，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼，「沒想到我們會在第2名。」

道奇近33場21敗，教士則是近10戰8勝，目前教士以69勝52敗，領先68勝53勝的道奇1場勝差。羅伯茲受訪時直言，「我們現在的處境，是自己造成的。但我沒想過我們現在會在第2名。」

教士交易大限前瘋狂補強；道奇則是小修小補，期待陣中球員傷癒歸隊，過去幾年教士與道奇在國聯西區競爭激烈，對此，羅伯茲表示，「我認為過去10年我們明顯主宰這個分區。地理位置關係，贏得分區冠軍對他們來說就是要超越我們，這自然會引發情緒波動。他們幾年前在季後賽擊敗我們，那很特別，而去年我們贏他們。」

接下來10天道奇與教士將交手6次，對於兩隊都是關鍵戰役，大谷翔平表示，「很明顯掉到第2名、輸掉這麼多比賽的感覺並不好。我們正盡全力密集開會，做所有能做的事來讓球隊回到正軌，我們必須做得更好。」