快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇41天前領先教士9場全花光！羅伯茲：沒想過會第2

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲(左)、大谷翔平(右)。 路透
羅伯茲(左)、大谷翔平(右)。 路透

道奇隊今天以5：6不敵天使隊，讓教士隊獨居國聯西區王座，7月4日時道奇還領先9場勝差，只花41天就被超越，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼，「沒想到我們會在第2名。」

道奇近33場21敗，教士則是近10戰8勝，目前教士以69勝52敗，領先68勝53勝的道奇1場勝差。羅伯茲受訪時直言，「我們現在的處境，是自己造成的。但我沒想過我們現在會在第2名。」

教士交易大限前瘋狂補強；道奇則是小修小補，期待陣中球員傷癒歸隊，過去幾年教士與道奇在國聯西區競爭激烈，對此，羅伯茲表示，「我認為過去10年我們明顯主宰這個分區。地理位置關係，贏得分區冠軍對他們來說就是要超越我們，這自然會引發情緒波動。他們幾年前在季後賽擊敗我們，那很特別，而去年我們贏他們。」

接下來10天道奇與教士將交手6次，對於兩隊都是關鍵戰役，大谷翔平表示，「很明顯掉到第2名、輸掉這麼多比賽的感覺並不好。我們正盡全力密集開會，做所有能做的事來讓球隊回到正軌，我們必須做得更好。」

道奇 教士 羅伯茲 大谷翔平

相關新聞

MLB／道奇41天前領先教士9場全花光！羅伯茲：沒想過會第2

道奇隊今天以5：6不敵天使隊，讓教士隊獨居國聯西區王座，7月4日時道奇還領先9場勝差，只花41天就被超越，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直呼，「沒想到我們會在第2名。」 道奇近33

MLB／大谷翔平讚楚奧特是「最頂尖打者」 解釋為何露出笑容

大谷翔平今天二刀流面對前東家天使隊，重演2023年經典賽夢幻對決，兩度三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout），他賽後也提到對決楚奧特的策略。 今天是大谷回歸投手丘後首度投到第5局，結果慘失2

兩大巨投至尊對決！球迷的青春回憶錄

Scherzer vs. Kershaw：年紀越來越長的兩名當代巨投，能繼續在投手丘上用他們再熟悉不過的動作料理打者幾次呢？

MLB／大谷翔平談職業生涯近巔峰 甜稱女兒是能量來源

道奇隊日籍球星大谷翔平在日媒13日刊登的專訪中，談到自己職業生涯接近巔峰；他也分享女兒是他能量的來源，還在訪談最後請記者...

MLB／重砲蘇亞雷斯被交易到水手後迷航 但球隊戰績顯著提升

水手隊交易大限前向響尾蛇隊換來三壘重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），沒想到他的表現判若兩人，不過水手這12場比賽只輸2場。目前67勝54敗，只落後美西龍頭太空人隊1場，美聯外卡暫居第1，領

MLB／大谷遇「惡夢第5局」 道奇對天使7連敗、丟掉國西第一

道奇隊日本球星大谷翔平今天在前東家天使隊面前展現投打二刀流，然而遇到「惡夢第5局」，留下4.1局失4分的成績，打者翔平則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。