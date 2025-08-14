MLB／大谷翔平讚楚奧特是「最頂尖打者」 解釋為何露出笑容

大谷翔平今天二刀流面對前東家天使隊，重演2023年經典賽夢幻對決，兩度三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout），他賽後也提到對決楚奧特的策略。

今天是大谷回歸投手丘後首度投到第5局，結果慘失2分。今天總計用80球投4.1局，被敲5安，失4分，投出7次三振，防禦率上升至3.47。

當被問到進入第5局投球是否有疲勞，大谷否認，「沒有，反而感覺很好。只是兩好球後的決勝球進到甜蜜點，被敲2支安打，蠻可惜的。」

本場比賽的觀戰焦點是大谷對決楚奧特，最終他拿下2次三振佔上風，對此大谷表示，「那2個打席算有投到位。今天有投到位的打席，也有沒投好的打席，結果差很多。」

大谷也提到面對楚奧特的策略，「高角度直球對決楚奧特數據並不好，主要還是按照這個想法來配球。其他部分則依靠我自己的感覺和捕手史密斯（Will Smith）的判斷，混合一些變化球。當然他是一名非常優秀的打者，確實投到位是基本前提，必須比平時更集中精神去面對。」

大谷被鏡頭拍到楚奧特上場時露出笑容，他解釋，「與其說是對前隊友投球，不如說是久違在這座球場登板，這本身就是一件特別的事。」

大谷也強調，「他是我認為最頂尖的打者，所以要在自己擁有的球種裡，不斷投出最好的球。最後那球能在理想的位置投出品質，我覺得是今天比賽值得肯定的亮點之一。」

Mike Trout at the plate to face Shohei Ohtani for the first time in an MLB game



Advantage: Shohei 😤 pic.twitter.com/StFAZfIrHv — MLB (@MLB) 2025年8月14日