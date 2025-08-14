MLB／重砲蘇亞雷斯被交易到水手後迷航 但球隊戰績顯著提升

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇亞雷斯。 路透
水手隊交易大限前向響尾蛇隊換來三壘重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），沒想到他的表現判若兩人，不過水手這12場比賽只輸2場。目前67勝54敗，只落後美西龍頭太空人隊1場，美聯外卡暫居第1，領先紅襪隊1.5場。

蘇亞雷斯今年球季結束後將成自由球員，儘管傳聞多隊爭搶他，但最終水手只用自家農場排名第9的內野手洛克萊（Tyler Locklear）、第16的投手克蘭頓（Hunter Cranton）及第17的投手柏戈斯（Juan Burgos）就得到他。

蘇亞雷斯本季在響尾蛇出賽106場，有36轟、87打點、OPS值0.897、勝利貢獻值（WAR）3.1。在水手出賽12場，1轟、5打點、OPS值0.371、WAR-0.6。

同樣從響尾蛇交易來的一壘手奈勒（Josh Naylor）則在水手打得風生水起，本季在響尾蛇出賽93場，11轟、59打點、11盜壘、OPS值0.807、WAR0.8；到水手後出賽17場，4轟、10打點、11盜壘、OPS值0.882、WAR0.8，盜壘成功頻率明顯增加。

