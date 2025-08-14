快訊

MLB／大谷遇「惡夢第5局」 道奇對天使7連敗、丟掉國西第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷到「惡夢第5局」，留下4.1局失4分的成績，最終無關勝敗，但道奇在比賽後段又遭到天使逆轉，苦吞對戰7連敗。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天在前東家天使隊面前展現投打二刀流，然而遇到「惡夢第5局」，留下4.1局失4分的成績，打者翔平則是1安打、3次三振，道奇隊5：6遭到天使隊逆轉，吞下4連敗、跨季對戰7連敗，國聯西區也由教士隊獨占鰲頭。

大谷翔平轉戰道奇隊後首次以投打二刀流之姿出戰天使隊，面對楚奧特（Mike Trout）的2023經典賽後再次對決受矚目，而大谷在1局下、4局下兩度三振楚奧特，其中4局下更投出此役最快的100.7哩速球。

而大谷翔平在登板前也先寫下紀錄，1局上作為第1棒就敲出三壘安打，成為自1900年以來，第一位在首局首打席敲出三壘安打的先發投手；道奇隊在該局靠貝茲（Mookie Betts）的安打得分、史密斯（Will Smith）補上兩分砲。

道奇隊4局上追加2分，而大谷在2局下因為瓦德（Taylor Ward）的陽春砲、單局丟掉2分後，5局下1出局後又被連敲2安，接著遭到奈托（Zach Neto）掃出深遠二壘安打，又掉2分，道奇隊決定換投。

接手的班達（Anthony Banda）沒有掉分，投手大谷留下4.1局失4分的成績，被敲5支安打另有7次三振，沒有保送，雖然退場時道奇隊還是以5：4領先，但未滿5局不具勝投資格，今天總計投80球寫下傷癒復出來新高，其中50顆好球。

天使隊在8局下再次突破，在2出局、滿壘時，歐霍普（Logan O'Hoppe）敲出關鍵安打，一棒2分逆轉，而道奇後續未能得分，天使隊在今年兩個系列賽都橫掃道奇隊，加上去年最後一場贏球，取得對戰7連勝。

道奇隊吞下近期的4連敗之後被教士隊超車，4月28日之後首度讓出分區龍頭，由教士隊獨居國西第一，兩隊將在台灣時間8月16日展開三連戰。

