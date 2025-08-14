MLB／全體市民獲「免費漢堡」 釀酒人12連勝寫隊史70年紀錄

釀酒人隊今天以12：5橫掃海盜隊，豪取12連勝，近31場27勝、67場51勝，創隊史70年以來最高紀錄。

釀酒人和海盜全場都是12支安打，但釀酒人得點圈14支8；反觀海盜9支2，成為勝負分水嶺。先發投手伍德夫（Brandon Woodruff）主投4局無失分，防禦率降至2.06。

儘管釀酒人穩居大聯盟第1，但伍德夫心裡仍很緊張，因為這場勝利關乎到密爾瓦基全體市民能否吃到免費漢堡。「我很緊張。」伍德夫賽後說，「今天比賽有額外的賭注，我真的很想贏下那些漢堡。誰不想要免費漢堡？」

這項免費漢堡促銷活動，源自當地連鎖餐廳George Webb，早在密爾瓦基只有小聯盟球隊時就開始承諾，如果當地棒球隊能17連勝，就請全市免費吃漢堡。

1953年，大聯盟波士頓勇士隊搬遷至密爾瓦基，門檻降至13連勝，但1966年搬離前從未達成。1970年釀酒人隊從西雅圖搬來後，該餐廳將門檻調整為12連勝。

1987年釀酒人開季豪取13連勝，該餐廳送出超過17萬個漢堡，2018年釀酒人再度達標，當時他們例行賽尾聲8連勝，加上季後賽首輪4連勝。

該餐廳將在當地時間周五公布免費漢堡活動細節。