快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／全體市民獲「免費漢堡」 釀酒人12連勝寫隊史70年紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人先發投手伍德夫。 美聯社
釀酒人先發投手伍德夫。 美聯社

釀酒人隊今天以12：5橫掃海盜隊，豪取12連勝，近31場27勝、67場51勝，創隊史70年以來最高紀錄。

釀酒人和海盜全場都是12支安打，但釀酒人得點圈14支8；反觀海盜9支2，成為勝負分水嶺。先發投手伍德夫（Brandon Woodruff）主投4局無失分，防禦率降至2.06。

儘管釀酒人穩居大聯盟第1，但伍德夫心裡仍很緊張，因為這場勝利關乎到密爾瓦基全體市民能否吃到免費漢堡。「我很緊張。」伍德夫賽後說，「今天比賽有額外的賭注，我真的很想贏下那些漢堡。誰不想要免費漢堡？」

這項免費漢堡促銷活動，源自當地連鎖餐廳George Webb，早在密爾瓦基只有小聯盟球隊時就開始承諾，如果當地棒球隊能17連勝，就請全市免費吃漢堡。

1953年，大聯盟波士頓勇士隊搬遷至密爾瓦基，門檻降至13連勝，但1966年搬離前從未達成。1970年釀酒人隊從西雅圖搬來後，該餐廳將門檻調整為12連勝。

1987年釀酒人開季豪取13連勝，該餐廳送出超過17萬個漢堡，2018年釀酒人再度達標，當時他們例行賽尾聲8連勝，加上季後賽首輪4連勝。

該餐廳將在當地時間周五公布免費漢堡活動細節。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

釀酒人

相關新聞

MLB／大谷遇「惡夢第5局」 道奇對天使7連敗、丟掉國西第一

道奇隊日本球星大谷翔平今天在前東家天使隊面前展現投打二刀流，然而遇到「惡夢第5局」，留下4.1局失4分的成績，打者翔平則...

MLB／投手大谷對楚奧特連送2K 卻沒投滿5局失4分無關勝敗

賽前道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）設定的5局投球，大谷翔平沒能投完，在第5局被連敲3安而提前退場，留下4...

MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對強敵教士隊，只投1.2局就狂丟7分（6分自責分），巨人最終以1：11落敗。《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）坦言鄧愷威運氣不好，但下次先發

MLB／全體市民獲「免費漢堡」 釀酒人12連勝寫隊史70年紀錄

釀酒人隊今天以12：5橫掃海盜隊，豪取12連勝，近31場27勝、67場51勝，創隊史70年以來最高紀錄。 釀酒人和海盜全場都是12支安打，但釀酒人得點圈14支8；反觀海盜9支2，成為勝負分水嶺。

MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特

相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特（Mike Trout）...

MLB／普荷斯分享與大谷翔平相處故事 盛讚擁有強大適應力

道奇隊近期與大谷翔平前東家天使隊展開系列賽，《MLB Network》邀請大聯盟傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols），分享他與大谷同隊的時光。 普荷斯生涯累積703轟，2012至2021

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。