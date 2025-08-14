快訊

MLB／投手大谷對楚奧特連送2K 卻沒投滿5局失4分無關勝敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷今天對決楚奧特2次都送給對方三振！ 美聯社
賽前道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）設定的5局投球，大谷翔平沒能投完，在第5局被連敲3安而提前退場，留下4.1局失4分的成績，沒有機會拿下勝投。

大谷翔平今天面對前東家天使隊，最受矚目的就是與楚奧特（Mike Trout）的首次對決，也是兩人繼2023年世界棒球經典賽後再次交手。

1局下大谷翔平上場很快取得2出局，面對第三棒的楚奧特，投到2好3壞滿球數，一顆86.8哩的橫掃球（Sweeper）投進好球帶，楚奧特沒有揮棒遭到三振，隨後看向大谷露出笑容。

4局下再次相逢，這次大谷翔平雖然2壞球走在前面，但連投2顆速球取得2好球後，用一顆此役最快的100.7哩速球，再次定住楚奧特，沒有揮棒吞下三振；加上經典賽，兩人的三度對決都由大谷取得三振。

而大谷翔平在登板前也先寫下紀錄，1局上作為第1棒就敲出三壘安打，成為自1900年以來，第一位在首局首打席敲出三壘安打的先發投手。

隨後大谷也靠貝茲（Mookie Betts）的安打回來得分，史密斯（Will Smith）的兩分砲讓投手大谷登板前就有3分援護；4局上則是大谷自己選到保送形成滿壘，貝茲敲安打回1分，史密斯選到保送擠回1分。

投手大谷在首局投出三上三下後，2局下被瓦德（Taylor Ward）敲出陽春砲，接著孟卡達（Yoan Moncada）敲出二壘打並靠飛球推進上三壘，倫吉佛（Luis Rengifo）的高飛犧牲打再添1分。

只不過帶著5：2的領先進入5局下，大谷翔平在1出局後先被歐霍普（Logan O'Hoppe）、特奧多西歐（Bryce Teodosio）接連敲安，接著被奈托（Zach Neto）掃出一支深遠的二壘安打，又多掉2分，道奇隊決定換投。

接手的班達（Anthony Banda）沒有掉分，投手大谷留下4.1局失4分的成績，被敲5支安打另有7次三振，沒有保送，雖然退場時道奇隊還是以5：4領先，但未滿5局不具勝投資格，今天總計投80球寫下傷癒復出來新高，其中50顆好球。

楚奧特 大谷翔平

