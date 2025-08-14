快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

MLB／普荷斯分享與大谷翔平相處故事 盛讚擁有強大適應力

聯合新聞網／ 綜合報導
天使時期的大谷翔平(左)、普荷斯(右)。 美聯社
天使時期的大谷翔平(左)、普荷斯(右)。 美聯社

道奇隊近期與大谷翔平前東家天使隊展開系列賽，《MLB Network》邀請大聯盟傳奇重砲普荷斯Albert Pujols），分享他與大谷同隊的時光。

普荷斯生涯累積703轟，2012至2021年期間效力天使，大谷則是2018年在天使迎來大聯盟初登場。普荷斯回憶大谷到天使的第一個春訓，當時大谷跟著他大約2、3個星期，卻沒問任何問題。

直到有一天，大谷來到打擊練習籠，詢問打擊腳尖輕點、腳跟微抬的技術，普荷斯向大谷解釋這是他多年的打擊方式，並教導要領，大谷馬上就照著學。

大谷剛進聯盟時採取高抬腿打擊姿勢，打不出好成績，他學習普荷斯的打擊方式後繳出好表現。普荷斯提到，大谷知道自己夠強壯，因此只要保持平衡做好揮棒，就能把球打到深遠處。

普荷斯也稱讚大谷過去幾年的表現，「這6、7年做的一切太令人驚豔，不只克服語言障礙，還讓自己身體變強壯，更重要的是，他適應大聯盟環境，能每5或6天就站上投手丘，這是非常了不起的成就。」

節目也秀出「普荷斯2008到2010年」與「大谷2023到2025年」的打擊成績對比；普荷斯出賽467場，打擊率0.331、126轟、369打點、上壘率0.439、長打率0.635，標準化攻擊指數（OPS+）184。

大谷翔平出賽412場，打擊率0.301、141轟、304打點、上壘率0.397、長打率0.644、OPS+184。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

普荷斯 大谷翔平 Albert Pujols

相關新聞

MLB／投手大谷對楚奧特連送2K 卻沒投滿5局失4分無關勝敗

賽前道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）設定的5局投球，大谷翔平沒能投完，在第5局被連敲3安而提前退場，留下4...

MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特

相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特（Mike Trout）...

MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

巨人隊台灣投手鄧愷威生涯第二次先發在第2局遇到強烈亂流，最終僅投1.2局就丟掉7分（6分自責分），而巨人隊也以1：11敗...

MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對強敵教士隊，只投1.2局就狂丟7分（6分自責分），巨人最終以1：11落敗。《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）坦言鄧愷威運氣不好，但下次先發

MLB／普荷斯分享與大谷翔平相處故事 盛讚擁有強大適應力

道奇隊近期與大谷翔平前東家天使隊展開系列賽，《MLB Network》邀請大聯盟傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols），分享他與大谷同隊的時光。 普荷斯生涯累積703轟，2012至2021

MLB／全體市民獲「免費漢堡」 釀酒人12連勝寫隊史70年紀錄

釀酒人隊今天以12：5橫掃海盜隊，豪取12連勝，近31場27勝、67場51勝，創隊史70年以來最高紀錄。 釀酒人和海盜全場都是12支安打，但釀酒人得點圈14支8；反觀海盜9支2，成為勝負分水嶺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。