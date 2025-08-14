MLB／普荷斯分享與大谷翔平相處故事 盛讚擁有強大適應力

道奇隊近期與大谷翔平前東家天使隊展開系列賽，《MLB Network》邀請大聯盟傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols），分享他與大谷同隊的時光。

普荷斯生涯累積703轟，2012至2021年期間效力天使，大谷則是2018年在天使迎來大聯盟初登場。普荷斯回憶大谷到天使的第一個春訓，當時大谷跟著他大約2、3個星期，卻沒問任何問題。

直到有一天，大谷來到打擊練習籠，詢問打擊腳尖輕點、腳跟微抬的技術，普荷斯向大谷解釋這是他多年的打擊方式，並教導要領，大谷馬上就照著學。

大谷剛進聯盟時採取高抬腿打擊姿勢，打不出好成績，他學習普荷斯的打擊方式後繳出好表現。普荷斯提到，大谷知道自己夠強壯，因此只要保持平衡做好揮棒，就能把球打到深遠處。

普荷斯也稱讚大谷過去幾年的表現，「這6、7年做的一切太令人驚豔，不只克服語言障礙，還讓自己身體變強壯，更重要的是，他適應大聯盟環境，能每5或6天就站上投手丘，這是非常了不起的成就。」

節目也秀出「普荷斯2008到2010年」與「大谷2023到2025年」的打擊成績對比；普荷斯出賽467場，打擊率0.331、126轟、369打點、上壘率0.439、長打率0.635，標準化攻擊指數（OPS+）184。

大谷翔平出賽412場，打擊率0.301、141轟、304打點、上壘率0.397、長打率0.644、OPS+184。