MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(左)對決楚奧特(右)。截圖自影片畫面
大谷翔平(左)對決楚奧特(右)。截圖自影片畫面

相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特Mike Trout），而道奇隊打完第1局也以3：0領先天使隊。

大谷翔平加盟道奇後在今年首次重拾投打二刀流，首次面對天使在過去的主場出賽，1局上就先敲出三壘安打，並靠著貝茲（Mookie Betts）的安打回來得分，隨後史密斯（Will Smith）的兩分砲讓投手大谷登板前就有3分援護。

1局下大谷翔平再次站上熟悉的投手丘，面對第1棒奈托（Zach Neto）就投出三振，接著又讓薛耶爾（Nolan Schanuel）敲出滾地球出局。

天使隊第三棒楚奧特走上打擊區前，轉播單位特別播放2023年冠軍賽第9局的最後打席，當時作為終結者的大谷翔平三振掉了楚奧特，幫助日本隊擊敗美國隊奪冠。

而今天是兩人相隔超過800天的再次對決，也是大聯盟生涯首次對決，這次大谷翔平投到2好3壞滿球數，一顆86.8哩的橫掃球（Sweeper）投進好球帶，楚奧特沒有揮棒遭到三振，隨後看向大谷露出笑容。

大谷翔平在第1局就寫下紀錄，成為自1900年以來，第一位在首局首打席敲出三壘安打的先發投手。

天使 道奇 楚奧特 Mike Trout 大谷翔平

相關新聞

MLB／投手大谷對楚奧特連送2K 卻沒投滿5局失4分無關勝敗

賽前道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）設定的5局投球，大谷翔平沒能投完，在第5局被連敲3安而提前退場，留下4...

MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特

相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特（Mike Trout）...

MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

巨人隊台灣投手鄧愷威生涯第二次先發在第2局遇到強烈亂流，最終僅投1.2局就丟掉7分（6分自責分），而巨人隊也以1：11敗...

MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對強敵教士隊，只投1.2局就狂丟7分（6分自責分），巨人最終以1：11落敗。《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）坦言鄧愷威運氣不好，但下次先發

MLB／普荷斯分享與大谷翔平相處故事 盛讚擁有強大適應力

道奇隊近期與大谷翔平前東家天使隊展開系列賽，《MLB Network》邀請大聯盟傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols），分享他與大谷同隊的時光。 普荷斯生涯累積703轟，2012至2021

MLB／全體市民獲「免費漢堡」 釀酒人12連勝寫隊史70年紀錄

釀酒人隊今天以12：5橫掃海盜隊，豪取12連勝，近31場27勝、67場51勝，創隊史70年以來最高紀錄。 釀酒人和海盜全場都是12支安打，但釀酒人得點圈14支8；反觀海盜9支2，成為勝負分水嶺。

