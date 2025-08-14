聽新聞
MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特
相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特（Mike Trout），而道奇隊打完第1局也以3：0領先天使隊。
大谷翔平加盟道奇後在今年首次重拾投打二刀流，首次面對天使在過去的主場出賽，1局上就先敲出三壘安打，並靠著貝茲（Mookie Betts）的安打回來得分，隨後史密斯（Will Smith）的兩分砲讓投手大谷登板前就有3分援護。
1局下大谷翔平再次站上熟悉的投手丘，面對第1棒奈托（Zach Neto）就投出三振，接著又讓薛耶爾（Nolan Schanuel）敲出滾地球出局。
天使隊第三棒楚奧特走上打擊區前，轉播單位特別播放2023年冠軍賽第9局的最後打席，當時作為終結者的大谷翔平三振掉了楚奧特，幫助日本隊擊敗美國隊奪冠。
而今天是兩人相隔超過800天的再次對決，也是大聯盟生涯首次對決，這次大谷翔平投到2好3壞滿球數，一顆86.8哩的橫掃球（Sweeper）投進好球帶，楚奧特沒有揮棒遭到三振，隨後看向大谷露出笑容。
大谷翔平在第1局就寫下紀錄，成為自1900年以來，第一位在首局首打席敲出三壘安打的先發投手。
