MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對強敵教士隊，只投1.2局就狂丟7分（6分自責分），巨人最終以1：11落敗。《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）坦言鄧愷威運氣不好，但下次先發人選可能變動。

帕夫洛維奇指出，鄧愷威第2局面臨1出局滿壘危機，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）將球擊往中間方向，眼看是雙殺機會，但球卻打中壘包形成安打。塔提斯（Fernando Tatis Jr.）滿壘時的中間方向滾地球也因為站位穿越形成安打，後續拉莫斯（Heliot Ramos）還發生離譜傳球失誤。

巨人近14個主場吞下13敗，帕夫洛維奇提到巨人處於可能出錯就一定會出錯的時刻，鄧愷威也無法幫到自己，53球只有32顆好球，球數經常走深，就算進入好球帶，位置也偏高或紅中。

帕夫洛維奇認為，鄧愷威因上周表現不錯獲得這次先發機會，但球隊下次輪值時可能考慮其他人選。提德威爾（Blade Tidwell）、柏德松（Hayden Birdsong）與懷森杭特（Carson Whisenhunt）都在3A先發輪值中，其中40人名單內的提德威爾可能已經準備好重返大聯盟。

MLB／投手大谷對楚奧特連送2K 卻沒投滿5局失4分無關勝敗

賽前道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）設定的5局投球，大谷翔平沒能投完，在第5局被連敲3安而提前退場，留下4...

MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特

相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特（Mike Trout）...

MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

巨人隊台灣投手鄧愷威生涯第二次先發在第2局遇到強烈亂流，最終僅投1.2局就丟掉7分（6分自責分），而巨人隊也以1：11敗...

MLB／普荷斯分享與大谷翔平相處故事 盛讚擁有強大適應力

道奇隊近期與大谷翔平前東家天使隊展開系列賽，《MLB Network》邀請大聯盟傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols），分享他與大谷同隊的時光。 普荷斯生涯累積703轟，2012至2021

MLB／鄧愷威說明失投原因 巨人教頭：守備必須加強

美國職棒大聯盟舊金山巨人今天在主場迎戰教士，最終以1比11輸球，旅美投手鄧愷威投1.2局退場失7分，是今年升上大聯盟後吞...

