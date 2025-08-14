MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對強敵教士隊，只投1.2局就狂丟7分（6分自責分），巨人最終以1：11落敗。《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）坦言鄧愷威運氣不好，但下次先發人選可能變動。

帕夫洛維奇指出，鄧愷威第2局面臨1出局滿壘危機，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）將球擊往中間方向，眼看是雙殺機會，但球卻打中壘包形成安打。塔提斯（Fernando Tatis Jr.）滿壘時的中間方向滾地球也因為站位穿越形成安打，後續拉莫斯（Heliot Ramos）還發生離譜傳球失誤。

巨人近14個主場吞下13敗，帕夫洛維奇提到巨人處於可能出錯就一定會出錯的時刻，鄧愷威也無法幫到自己，53球只有32顆好球，球數經常走深，就算進入好球帶，位置也偏高或紅中。

帕夫洛維奇認為，鄧愷威因上周表現不錯獲得這次先發機會，但球隊下次輪值時可能考慮其他人選。提德威爾（Blade Tidwell）、柏德松（Hayden Birdsong）與懷森杭特（Carson Whisenhunt）都在3A先發輪值中，其中40人名單內的提德威爾可能已經準備好重返大聯盟。