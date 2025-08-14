快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威說明失投原因 巨人教頭：守備必須加強

中央社／ 舊金山13日專電
總教練梅爾文(左)將鄧愷威(中)換下場。 美聯社
總教練梅爾文(左)將鄧愷威(中)換下場。 美聯社

美國職棒大聯盟舊金山巨人隊今天在主場迎戰教士隊，最終以1：11輸球，旅美投手鄧愷威投1.2局退場失7分，是今年升上大聯盟後吞下的第2敗，他賽後受訪說太想把球投到完美位置導致失投，總教練梅爾文（Bob Melvin）則表示球隊防守必須再加強。

整場比賽轉折出現在第2局，在滿壘情況下，教士打者柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出直擊中線的滾地球，球在打到二壘壘包後形成不規則彈跳，送回壘上的波賈茲（Xander Bogaerts）和歐赫恩（Ryan O'Hearn），球隊開始失分。

賽後訪問時，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）、鄧愷威、游擊手亞當斯（Willy Adames）同時提到，這球內野滾地球是有機會形成雙殺，結束2局。不過，由於球打到二壘壘包，導致不規則彈跳形成安打，造成大局出現，影響比賽。

梅爾文強調，球隊最近表現不佳，防守必須再加強，接下來只能專注贏得下一場比賽，別去想排名。鄧愷威升上大聯盟至今總計出賽3場，戰績目前1勝2敗，防禦率暴漲至9.90。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

教士 巨人 鄧愷威 大聯盟

延伸閱讀

MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

MLB／鄧愷威受訪坦言比較喜歡先發！偶像是韋蘭德、達比修有

MLB ／巨人下放新秀左投 鄧愷威續留大聯盟明先發戰教士

MLB／韓媒問與李政厚相處 鄧愷威妙答：啤酒浴下手狠

相關新聞

MLB／相隔877天重現經典！大谷翔平再次三振楚奧特

相隔877天的再次對決，大谷翔平重現2023年經典賽冠軍戰的史詩打席，今天再次三振掉前隊友楚奧特（Mike Trout）...

MLB／第2局強亂流…鄧愷威1.2局狂失7分 教士登上國西第一

巨人隊台灣投手鄧愷威生涯第二次先發在第2局遇到強烈亂流，最終僅投1.2局就丟掉7分（6分自責分），而巨人隊也以1：11敗...

MLB／鄧愷威說明失投原因 巨人教頭：守備必須加強

美國職棒大聯盟舊金山巨人今天在主場迎戰教士，最終以1比11輸球，旅美投手鄧愷威投1.2局退場失7分，是今年升上大聯盟後吞...

MLB／美媒坦言鄧愷威運氣不好 預測巨人下次先發可能換人

巨人隊台灣投手鄧愷威今天面對強敵教士隊，只投1.2局就狂丟7分（6分自責分），巨人最終以1：11落敗。《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）坦言鄧愷威運氣不好，但下次先發

MLB／鄧愷威受訪坦言比較喜歡先發！偶像是韋蘭德、達比修有

巨人隊明天與國聯西區強敵教士隊交手，台灣好手鄧愷威將登板先發，他今天在比賽時接受轉播單位訪問，提到自己的偶像是隊友韋蘭德（Justin Verlander）和休息室對面的日本強投達比修有。 鄧愷

MLB／強到有個人紀錄榜！大谷翔平狂炸裂大幅刷新道奇、聯盟歷史新猷

道奇今天對上天使6：7吞跨季六連敗，但大谷翔平在比賽中進帳本季第43轟，刷新多項隊史紀錄外，也持續霸佔「專屬」紀錄榜單。 大谷翔平今天在九局上半砲轟簡森（Kenley Jansen），進帳個人本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。