MLB／鄧愷威說明失投原因 巨人教頭：守備必須加強

美國職棒大聯盟舊金山巨人隊今天在主場迎戰教士隊，最終以1：11輸球，旅美投手鄧愷威投1.2局退場失7分，是今年升上大聯盟後吞下的第2敗，他賽後受訪說太想把球投到完美位置導致失投，總教練梅爾文（Bob Melvin）則表示球隊防守必須再加強。

整場比賽轉折出現在第2局，在滿壘情況下，教士打者柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出直擊中線的滾地球，球在打到二壘壘包後形成不規則彈跳，送回壘上的波賈茲（Xander Bogaerts）和歐赫恩（Ryan O'Hearn），球隊開始失分。

賽後訪問時，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）、鄧愷威、游擊手亞當斯（Willy Adames）同時提到，這球內野滾地球是有機會形成雙殺，結束2局。不過，由於球打到二壘壘包，導致不規則彈跳形成安打，造成大局出現，影響比賽。

梅爾文強調，球隊最近表現不佳，防守必須再加強，接下來只能專注贏得下一場比賽，別去想排名。鄧愷威升上大聯盟至今總計出賽3場，戰績目前1勝2敗，防禦率暴漲至9.90。